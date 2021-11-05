МОЗ відкриє лікарню «Феофанію» для всіх українців

Із січня наступного року «Феофанія» зайде на пріоритетні пакети програми медичних гарантій

Вже з січня наступного року до «Феофанії» госпіталізуватимуть «простих людей»

Міністерство охорони здоров’я зробить лікарню «Феофанію» доступною для усіх українців. Виконають указ президента за 2020 рік. Про це в коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За словами міністра, вже з січня наступного року, до «Феофанії» госпіталізуватимуть «простих людей».

«Цим ми виконаємо указ президента від 2020 року. Із січня наступного року «Феофанія» зайде на пріоритетні пакети програми медичних гарантій. Туди також госпіталізуватимуть простих людей – швидка допомога, пацієнтів з інфарктами, інсультами тощо».

Нагадаємо, у січні 2020 році президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє українцям лікуватися в лікарні «Феофанія».

«Кабінету міністрів України та Державному управлінню справами в тримісячний термін вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики і лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія» Державного управління справами», — йдеться в повідомленні.