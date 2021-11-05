Закон про олігархів підписано, генерал Павловський на волі. Новини 5 листопада за хвилину

Представник Ігоря Павловського розповів, що тепер на черзі оскарження підозри та запобіжного заходу

Разумков створює в Раді нове об'єднання, Україна претендує на проведення жіночого Євро-2025, Ляшко розповів, коли українці отримають бустерну дозу вакцини

Зеленський підписав закон про олігархів

Президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою Закон № 1780-ІХ «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Раніше цього ж дня законопроєкт підписав глава парламенту Руслан Стефанчук.

Згодом президент заявив, що після підписання ним закону про деолігархізацію у олігархів є лише два шляхи.

Генерал Павловський вийшов із СІЗО

За колишнього заступника міністра оборони, бойового генерала Ігоря Павловського, якого підозрюють у справі щодо продажу для ЗСУ неякісної військової техніки, внесли заставу.

Павловського відпустили під заставу розміром у 18 млн гривень, яку встановив Київський апеляційний суд 22 жовтня. За словами адвоката Павловського Ростислава Кравця, заставу було внесено сьогодні, одразу ж оформили документи, отримали підтвердження про надходження грошей та відправили документи до СІЗО.

Україна висунула заявку на проведення жіночого Євро-2025

Україна висунула заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи 2025 року. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Крім нашої країни, континентальну першість мають бажання прийняти разом Данія, Фінляндія, Норвегія та Швеція. Самостійно проведення турніру планують подужати Франція, Польща та Швейцарія.

Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що бустерна доза вакцини від коронавірусу стане доступною для жителів України після того, як позначка вакцинованих громадян перетне 50%. За словами Ляшка, станом на сьогодні таку позначку перетнув лише Київ із показником у 55% вакцинованих жителів (принаймні однією дозою).

Також понад 40% вакцинованих зафіксовано у Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.

СБУ викрила на Черкащині колл-центри, які працювали на окупантів

СБУ викрила українські колл-центри, які працювали на Держдуму Російської Федерації та проводили соцопитування. За даними слідства, протиправну діяльність трьох колл-центрів у Черкасах та Умані організували місцеві комерсанти. Кіберфахівці СБУ знайшли докази фінансування їхньої діяльності Росією. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Разумков створює в Раді нове об'єднання

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика». За даними ЗМІ, в об’єднання увійдуть приблизно 25 народних депутатів з числа «Слуги народу», «Батьківщини» та позафракційних.

Також Дмитро Разумков заінтригував заявою про ексглаву МВС Арсена Авакова, а «Слуги народу» пригрозили нардепам, які захочуть приєднатися до Разумкова.

Уряд призначив очільників Держмитниці та Держекоінспекції

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції на Дмитра Зарубу. Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року.

Держмитниці очолив В’ячеслав Демченко. Виконання обов'язків голови Держмитслужби на Демченка поклали тимчасово з 5 листопада до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби.

«Слугу» Третьякову відсторонили від засідань Ради: названа причина

Нардепку від «Слуги народу» Галину Третьякову відсторонили від п'яти пленарних засідань Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 234 нардепи. Скандал навколо неетичної поведінки Третьякової спалахнув через її повідомлення у фракційному чаті «Слуги народу» після смерті народного депутата Антона Полякова, в якому вона сказала про те, що стало «одним ворогом менше».

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