Бігає містом з оголеним торсом у мороз: 80-річний миколаївець став візитівкою міста

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Миколаївець Станіслав Барта у 80 років бігає містом у мороз і дощ
фото: Суспільне

Станіслав Барта щодня тренується взимку, долаючи до 20 кілометрів

У Миколаєві 80-річний місцевий житель Станіслав Барта щодня бігає центральними вулицями міста з оголеним торсом, зокрема у мороз, сніг і дощ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Чоловік розповів, що регулярно бігає в різних районах міста. За одну пробіжку він долає від 3 до 20 кілометрів, залежно від погодних умов. Його маршрути пролягають через центр Миколаєва, мікрорайони Соляні та Намив, а також у напрямку Корабельного району. Найчастіше він бігає до парку Перемоги.

Бігає містом з оголеним торсом у мороз: 80-річний миколаївець став візитівкою міста фото 1
фото: Суспільне

За словами бігуна, він тренується за будь-якої погоди: у мороз, вітер, дощ або сніг. До низьких температур звикав поступово. «Якщо один раз вибігти, то воно холодно, а так поступово-поступово, звикаєш. Уже бігаю давно і кожен день, кожної зими», – розповів Барта.

Він зазначив, що під час сильного морозу або вітру зменшує дистанцію, однак тренування не припиняє. Чоловік також бере участь у міських забігах, але наголошує, що рекорди для нього не є головною метою.

Бігає містом з оголеним торсом у мороз: 80-річний миколаївець став візитівкою міста фото 2
фото: Суспільне

У 76 років Станіслав Барта подолав дистанцію у 76 кілометрів, пробігши без перерви протягом 12 годин: з 18:00 до 06:00. Під час тренувань, за його словами, він часто привертає увагу перехожих. Люди зупиняються, цікавляться його самопочуттям і підтримують жестами. «Весела ситуація, коли мене бачать люди та діти й на маму дивляться: «Мама, дивись-дивись. Йому не холодно». Ну, це ж, значить, у нього залишиться у пам’яті, що можна і в холод бігати», – розповів чоловік.

Бігає містом з оголеним торсом у мороз: 80-річний миколаївець став візитівкою міста фото 3
фото: Суспільне

Один із перехожих під час розмови назвав його «візитівкою міста». Сам Станіслав Барта зазначає, що вважає себе звичайною людиною. За його словами, він бігає для себе, але водночас хоче власним прикладом заохочувати інших до фізичної активності та занять спортом.

Нагадаємо, що у селі Новоселівка 81-річний місцевий житель Петро Сидоренко щодня практикує загартування холодною водою та веде активний спосіб життя. За його словами, щоранку він виходить на подвір’я, вмивається крижаною водою, займається фізичними вправами та танцює босоніж на снігу, пояснюючи це бажанням підтримувати тонус і добре самопочуття.

Теги: здоров'я Миколаїв

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
