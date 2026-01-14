Смартфони у 2026 році можуть значно зрости в ціні: названо причину

Світовий ринок мобільної електроніки готується до масштабного стрибка цін через дефіцит оперативної пам'яті (dram)

Станом на середину січня 2026 року аналітики фіксують критичну ситуацію в ланцюжках постачань. Виробники опинилися перед складним вибором: або суттєво підвищувати ціни на полицях магазинів, або «різати» характеристики пристроїв, повертаючи в бюджетний сегмент застарілі 4 ГБ оперативної пам'яті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на wccftech.

Основною причиною цінового шоку став дефіцит dram. За даними видання та аналітичної компанії Omdia, мобільна пам'ять lpddr за короткий термін подорожчала на 70%, а витрати на NAND-накопичувачі зросли на 100%.

«Якщо раніше пам'ять займала близько 10–15% виробничих витрат смартфона, то тепер її частка зросла до 20%», – зазначають у TrendForce.

Дефіцит настільки серйозний, що торкнувся навіть лідерів ринку. Співкерівник Samsung заявив, що уникнути кризи не зможе жодна компанія. За повідомленнями інсайдерів, Apple була змушена відправляти топменеджмент у тривалі відрядження до Південної Кореї, щоб особисто домовлятися про гарантовані обсяги постачань із Samsung та SK hynix.

Окрім пам'яті, дорожчає і «серце» смартфонів – процесори. Новий флагманський чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, за прогнозами, коштуватиме виробникам понад $300 за одиницю. Для порівняння, попереднє покоління оцінювали у $280. Така ціна за один лише чип робить неможливим утримання вартості преміальних смартфонів на рівні минулих років.

Експерти виділяють два основні шляхи, якими підуть бренди у 2026 році. Зокрема флагманські моделі (iPhone, Samsung S-серії, Pixel) можуть подорожчати на $100–150 порівняно з цінами 2025 року.

Також ймовірно, що у середньому та бюджетному сегментах виробники економитимуть на об'ємах пам'яті та якості камер, щоб не підвищувати цінник. Це може призвести до повернення 4 ГБ ОЗП у моделі, де раніше стандартом були 6 або 8 ГБ.

Нагадаємо, у 2026 році користувачів чекає суттєве здорожчання смартфонів, комп’ютерів і іншої електроніки – до 20%. Основною причиною стає глобальний дефіцит оперативної пам’яті через бум штучного інтелекту та будівництво потужних дата-центрів. Найбільші виробники вже попереджають про підвищення цін, і ситуація може погіршитися протягом року