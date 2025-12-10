Програма безплатного чекапу українців віком 40+. Які обстеження можна пройти

Кожен громадянин України, віком від 40 років отримає сповіщення в застосунку «Дія» про можливість пройти безплатний чекап

Обстеження в рамках безплатного чекапу передбачає консультацію лікаря та направлення до вузького спеціаліста за потреби

Українці старше 40 років зможуть пройти безплатне медичне обстеження. Ця програма стартує з 1 січня 2026 року. Ба більше, кожен учасник цієї програми отримає для цього 2 тис. грн безготівкової підтримки. На цю програму держава виділить 10 млрд гривень. Про це доповіла пресслужба Міністерства охорони здоров’я у коментарі Уніану, продаж «Главком».

Як працює програма безплатного скринінгу для українців 40+

Повідомляється, що кожен громадянин України, віком від 40 років отримає сповіщення в застосунку «Дія» рівно через 30 днів після дня народження з пропозицією пройти скринінг здоров’я.

Коли участь у програмі буде підтверджено, на спеціальну «Дія.Картку» автоматично нарахують 2 тис. грн. Ці кошти можна буде використати лише для оплати медичного обстеження у медзакладах, які включені до переліку Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Далі потрібно записатися на прийом до клініки, незалежно від місця проживання або реєстрації. Зазначається, що один візит триватиме від 60 до 90 хвилин. Після обстеження пацієнт має оплатити послуги медзакладу карткою від «Дії». Ті, хто не мають можливості користуватися застосунком «Дія», можуть зробити звичайну фізичну картку та подати відповідну заявку у ЦНАП. Потім учасник отримає кошти на відповідну картку та зможе пройти обстеження.

Які обстеження можна пройти в рамках безплатного чекапу 40+

фізикальне обстеження – вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії, розрахунок індексу маси;

опитування щодо способу життя та скринінг симптомів для виявлення ризиків відповідних захворювань;

лабораторні дослідження, зокрема ліпідограма, глікований гемоглобін, а також за показаннями – електроліти, креатинін сироватковий, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін сечі/креатинін сечі;

оцінка ментального здоров’я – короткий опитувальник для визначення рівня стресу й тривожності;

консультація лікаря з оцінки ризиків серцево-судинних захворювань, діабету та формування персоналізованих рекомендацій.

Після проходження обстеження лікар надасть пацієнту рекомендації щодо подальшого лікування або для покращення чи збереження здоров'я.

У чому сенс програми чекапу українців 40+

У МОЗ пояснили, що у людей після 40 років збільшуються ризики та схильність до хронічних захворювань. Тому програма безплатного обстеження для людей цього віку спрямована на те, аби виявити можливі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та проблеми ментального здоров’я. У міністерстві підкреслюють, що такий чекап корисний для тих, хто не звертається до лікаря вчасно та не слідкує за своїм тиском, рівнем цукру тощо.

Також в МОЗ зауважили, що після скринінгу у випадку виявлення ризиків чи відхилень, пацієнт отримає направлення до відповідного спеціаліста. Також після обстеження лікарі можуть призначити пацієнту ліки, які можна отримати безплатно або з доплатою за е-рецептом.

Раніше «Главком» писав про те, що 1 січня 2026 року очікується оновлення Календаря профілактичних щеплень. Ці щеплення охоплюють вакцини проти 11 інфекційних. Повідомляється, що з початку 2026 року планується введення однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12-13 років. Також в МОЗ зазначили список низки вірусів, від яких українці зможуть вакцинуватися у наступному році