Що насправді відбувається з клінікою Odrex? Заяви адвокатів суперечать інформації МОЗ

Суспільний резонанс довкола одеської приватної клініки «Одрекс» виник після смерті у її стінах пацієнта Аднана Ківана.

Адвокати скандально відомої приватної клініки «Одрекс» заявили про «успішне проходження перевірок» Міністерства охорони здоров’я України. Водночас офіційний наказ МОЗ про позбавлення ліцензії однієї з компаній, повʼязаної з медзакладом, свідчить про протилежне.

Під час пресконференції адвокат «Одрекса» Масі Найєм наголосив, що клініка нібито успішно пройшла дві перевірки МОЗ і жодних порушень не було виявлено. «Перевірки не встановили жодних порушень», – заявив він.

Втім, у відкритому доступі на сайті Міністерства охорони здоровʼя розміщений наказ від 2 грудня 2025 року, яким припинено дію ліцензії ТОВ «Дім Медицини», повʼязаного з «Одрексом».

Відповідно до документа, ліцензію клініки було відкликано за результатами позапланового заходу державного нагляду через відмову ліцензіата надати документи та інформацію на письмову вимогу комісії МОЗ під час перевірки. Це є грубим порушенням ліцензійних вимог.

Окрему увагу привертають заяви адвокатів щодо структури бізнесу «Одрекса». Масі Найєм, як і інші представники «Одрекса» відмовилися повідомити журналістам, скільки саме юридичних осіб пов’язані з клінікою, посилаючись на комерційну таємницю. При цьому Найєм визнав, що кількість юросіб «така, яка потрібна для надання послуг» натякнувши, що їх багато.

Більше того, адвокат фактично описав механізм, який дозволяє клініці уникати відповідальності у кримінальних провадженнях. За його словами, компанія, яка нині має ліцензію та здійснює діяльність, не є правонаступником попередньої юрособи, а тому «не може надати документи, яких у неї немає» на вимогу слідства.

Влітку 2025 року власники та керівники ТОВ «Дім Медицини» одночасно вийшли зі складу цієї компанії і створили нову юридичну особу – ТОВ «Медичний дім «Одрекс». За кілька тижнів новостворена ТОВка отримала медичну ліцензію, за якою наразі працює клініка. Саме така схема, за логікою захисників, унеможливлює доступ правоохоронців до документації щодо попередньої діяльності.

При цьому представники клініки заперечують, що подібна маніпуляція з ТОВками пов’язана з бажанням уникнути відповідальності. Адже як заявила адвокат Анна Калинчук, сама клініка начебто не несе відповідальності за дії лікарів.

Зазначимо, суспільний резонанс довкола одеської приватної клініки «Одрекс» виник після смерті у її стінах пацієнта Аднана Ківана. В результаті було відкрите кримінальне провадження і підозра була оголошена двом лікарям. Згодом родичі інших померлих пацієнтів також почали публічно розповідати про свій досвід лікування в клініці, заявляючи про системні порушення, однакові медичні помилки та неправомірні вимоги коштів. За їхніми заявами також була відкрита низка кримінальних проваджень, яких наразі, за даними Офісу Генпрокурора вже 10.