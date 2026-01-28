Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Що насправді відбувається з клінікою Odrex? Заяви адвокатів суперечать інформації МОЗ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Що насправді відбувається з клінікою Odrex? Заяви адвокатів суперечать інформації МОЗ

Суспільний резонанс довкола одеської приватної клініки «Одрекс» виник після смерті у її стінах пацієнта Аднана Ківана.

Адвокати скандально відомої приватної клініки «Одрекс» заявили про «успішне проходження перевірок» Міністерства охорони здоров’я України. Водночас офіційний наказ МОЗ про позбавлення ліцензії однієї з компаній, повʼязаної з медзакладом, свідчить про протилежне.

Під час пресконференції адвокат «Одрекса» Масі Найєм наголосив, що клініка нібито успішно пройшла дві перевірки МОЗ і жодних порушень не було виявлено. «Перевірки не встановили жодних порушень», – заявив він.

Втім, у відкритому доступі на сайті Міністерства охорони здоровʼя розміщений наказ від 2 грудня 2025 року, яким припинено дію ліцензії ТОВ «Дім Медицини», повʼязаного з «Одрексом».

Відповідно до документа, ліцензію клініки було відкликано за результатами позапланового заходу державного нагляду через відмову ліцензіата надати документи та інформацію на письмову вимогу комісії МОЗ під час перевірки. Це є грубим порушенням ліцензійних вимог.

Окрему увагу привертають заяви адвокатів щодо структури бізнесу «Одрекса». Масі Найєм, як і інші представники «Одрекса» відмовилися повідомити журналістам, скільки саме юридичних осіб пов’язані з клінікою, посилаючись на комерційну таємницю. При цьому Найєм визнав, що кількість юросіб «така, яка потрібна для надання послуг» натякнувши, що їх багато.

Більше того, адвокат фактично описав механізм, який дозволяє клініці уникати відповідальності у кримінальних провадженнях. За його словами, компанія, яка нині має ліцензію та здійснює діяльність, не є правонаступником попередньої юрособи, а тому «не може надати документи, яких у неї немає» на вимогу слідства.

Влітку 2025 року власники та керівники ТОВ «Дім Медицини» одночасно вийшли зі складу цієї компанії і створили нову юридичну особу – ТОВ «Медичний дім «Одрекс». За кілька  тижнів новостворена ТОВка отримала медичну ліцензію, за якою наразі працює клініка. Саме така схема, за логікою захисників, унеможливлює доступ правоохоронців до документації щодо попередньої діяльності.

При цьому представники клініки заперечують, що подібна маніпуляція з ТОВками пов’язана з бажанням уникнути відповідальності. Адже як заявила адвокат Анна Калинчук, сама клініка начебто не несе відповідальності за дії лікарів.

Зазначимо, суспільний резонанс довкола одеської приватної клініки «Одрекс» виник після смерті у її стінах пацієнта Аднана Ківана. В результаті було відкрите кримінальне провадження і підозра була оголошена двом лікарям. Згодом родичі інших померлих пацієнтів також почали публічно розповідати про свій досвід лікування в клініці, заявляючи про системні порушення, однакові медичні помилки та неправомірні вимоги коштів. За їхніми заявами також була відкрита низка кримінальних проваджень, яких наразі, за даними Офісу Генпрокурора вже 10.  

Теги: Міністерство охорони здоров'я адвокат наказ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Одещину
Атака на Одесу та регіон: головне за ніч
31 грудня, 2025, 05:50
Погана погода значно ускладнила роботу медиків
Виклик «швидкої» під час негоди. Міністр охорони здоров'я звернувся до українців із закликом
9 сiчня, 16:26
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
15 сiчня, 05:51
Омбудсменка закликала директорів шкіл видати наказ про дистанційну форму роботи для педагогів
Освітня омбудсменка на тлі блекаутів звернулася до директорів шкіл із проханням
18 сiчня, 18:58
Поліція та СБУ затримали адвоката у Чернівецькій області, коли він виїхав зі Львова
СБУ викрила львівського адвоката на хабарництві за оформлення інвалідності (фото)
26 сiчня, 15:28
У 2021 році адвокат Коваль (на фото зліва) називав справу Медведчука (на фото справа) політичною
Адвокат, який працював на Медведчука, отримав «жирну» посаду в АРМА (документ)
31 грудня, 2025, 07:50
Рада адвокатів України заявила про грубе втручання в незалежність адвокатури з боку НАЗК
Рада адвокатів України заявила про грубе втручання в незалежність адвокатури з боку НАЗК
31 грудня, 2025, 16:33
Нестор Шуфрич у Шевченківському районному суді Києва, 24 вересня 2025 року
Справа про держзраду: суд залишив Шуфрича під вартою
13 сiчня, 14:45
Андрій Єрмак намагається скасувати арешт майна, який санкціонували НАБУ та САП
Ексклюзив: Єрмак пішов в атаку на НАБУ і САП
25 сiчня, 17:15

Новини

Що насправді відбувається з клінікою Odrex? Заяви адвокатів суперечать інформації МОЗ
Що насправді відбувається з клінікою Odrex? Заяви адвокатів суперечать інформації МОЗ
Одещина: росіяни атакували порт «Південний»
Одещина: росіяни атакували порт «Південний»
В Одесі пошкоджено Свято-Успенський монастир унаслідок атаки РФ
В Одесі пошкоджено Свято-Успенський монастир унаслідок атаки РФ
В Одесі дрон РФ влучив на території монастиря: сталася пожежа
В Одесі дрон РФ влучив на території монастиря: сталася пожежа
В Одесі з-під завалів дістали тіло другого загиблого
В Одесі з-під завалів дістали тіло другого загиблого
«Руйнування колосальні». В Одесі пошкоджено енергообʼєкт ДТЕК
«Руйнування колосальні». В Одесі пошкоджено енергообʼєкт ДТЕК

Новини

Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua