81-річний житель Чернігівщини танцює босоніж на снігу та займається спортом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
81-річний житель Чернігівщини танцює босоніж на снігу та займається спортом
Житель Новоселівки у 81 рік виходить босоніж на сніг
скріншот з відео Суспільне

Пенсіонер з Новоселівки загартовується крижаною водою і веде активне життя

81-річний мешканець села Новоселівка на Чернігівщині Петро Сидоренко щодня загартовується холодною водою, займається фізичними вправами та танцює босоніж на снігу, підтримуючи активний спосіб життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розповідь Суспільного

Чоловік розповів, що кожного ранку виходить на подвір’я, де вмивається крижаною водою. За його словами, така процедура дає йому відчуття бадьорості та допомагає тримати організм у тонусі.

«Я дуже відчуваю адреналін, коли вмиваюся. Я вже до того звик. Я прокидаюся – і мені хочеться на вулицю» – каже Петро Сидоренко.

81-річний житель Чернігівщини танцює босоніж на снігу та займається спортом фото 1
фото: Суспільне

Після загартування пенсіонер повертається до будинку, де готує каву та виконує фізичні вправи. Він займається з гантелями, робить вправи на прес, руки й ноги, а також практикує танцювальні рухи, зокрема елементи танцю живота.

Окрім занять спортом, чоловік активно порається по господарству. На подвір’ї він утримує собаку, кішку, кролів, качок та курей – загалом понад 30 голів.

81-річний житель Чернігівщини танцює босоніж на снігу та займається спортом фото 2
фото: Суспільне

«Війна побила багато. Те, що залишилось, приходиться годувати. А основна робота зранку – це господарство і сніг» – зазначає пенсіонер.

Петро Сидоренко розповів, що до виходу на пенсію працював на різних підприємствах, зокрема на хлібзаводі та інших виробництвах із важкими умовами праці.

81-річний житель Чернігівщини танцює босоніж на снігу та займається спортом фото 3
фото: Суспільне

Також чоловік зізнається, що мріє знову взяти до рук гармошку. Музичний інструмент, на якому він грав раніше, згорів під час російських обстрілів села у 2022 році. Своїм прикладом Петро Сидоренко хоче надихнути інших людей дбати про здоров’я та вести активний спосіб життя.

До слова, «Главком» підготував прогноз магнітних бурь на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

