81-річний житель Чернігівщини танцює босоніж на снігу та займається спортом

Житель Новоселівки у 81 рік виходить босоніж на сніг

Пенсіонер з Новоселівки загартовується крижаною водою і веде активне життя

81-річний мешканець села Новоселівка на Чернігівщині Петро Сидоренко щодня загартовується холодною водою, займається фізичними вправами та танцює босоніж на снігу, підтримуючи активний спосіб життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розповідь Суспільного

Чоловік розповів, що кожного ранку виходить на подвір’я, де вмивається крижаною водою. За його словами, така процедура дає йому відчуття бадьорості та допомагає тримати організм у тонусі.

«Я дуже відчуваю адреналін, коли вмиваюся. Я вже до того звик. Я прокидаюся – і мені хочеться на вулицю» – каже Петро Сидоренко.

фото: Суспільне

Після загартування пенсіонер повертається до будинку, де готує каву та виконує фізичні вправи. Він займається з гантелями, робить вправи на прес, руки й ноги, а також практикує танцювальні рухи, зокрема елементи танцю живота.

Окрім занять спортом, чоловік активно порається по господарству. На подвір’ї він утримує собаку, кішку, кролів, качок та курей – загалом понад 30 голів.

фото: Суспільне

«Війна побила багато. Те, що залишилось, приходиться годувати. А основна робота зранку – це господарство і сніг» – зазначає пенсіонер.

Петро Сидоренко розповів, що до виходу на пенсію працював на різних підприємствах, зокрема на хлібзаводі та інших виробництвах із важкими умовами праці.

фото: Суспільне

Також чоловік зізнається, що мріє знову взяти до рук гармошку. Музичний інструмент, на якому він грав раніше, згорів під час російських обстрілів села у 2022 році. Своїм прикладом Петро Сидоренко хоче надихнути інших людей дбати про здоров’я та вести активний спосіб життя.

