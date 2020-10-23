На Буковині другий день поспіль рекорд заражень Covid-19



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На Буковині другий день поспіль рекорд заражень Covid-19

Наразі кількість захворювань від початку пандемії налічує 18811 осіб

У Чернівецькій області зафіксували 249 нових заражень коронавірусом – це рекорд від початку пандемії та на 1 більше, ніж 21 жовтня.

Про це повідомив глава ОДА Сергій Осачук у Facebook.

Протягом 22 жовтня в регіоні зафіксували 249 нових заражень, а одужали 93 людини. Чотири людини від коронавірусу померли за останні 24 години.

Тестів цієї доби провели 1034.

Наразі кількість захворювань від початку пандемії налічує 18811, а 423 людини померли.

В Україні за 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - померло від ускладнень.

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