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    Здоров'я

    На Буковині другий день поспіль рекорд заражень Covid-19

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    На Буковині другий день поспіль рекорд заражень Covid-19 - На Буковині другий день поспіль рекорд заражень Covid-19
    На Буковині другий день поспіль рекорд заражень Covid-19

    Наразі кількість захворювань від початку пандемії налічує 18811 осіб

    У Чернівецькій області зафіксували 249 нових заражень коронавірусом – це рекорд від початку пандемії та на 1 більше, ніж 21 жовтня.

    Про це повідомив глава ОДА Сергій Осачук у Facebook.

    Протягом 22 жовтня в регіоні зафіксували 249 нових заражень, а одужали 93 людини. Чотири людини від коронавірусу померли за останні 24 години.

    Тестів цієї доби провели 1034.

    Наразі кількість захворювань від початку пандемії налічує 18811, а 423 людини померли.

    В Україні за 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - померло від ускладнень. 

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