На Буковині зріс приріст хворих на коронавірус за добу

Загалом на Буковині зафіксовано 77 682 випадків хвороби

У Чернівецькій області за добу зафіксували 116 нових випадки інфікування Covid-19, також в області одужали 623 людини. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 77 682 випадків хвороби.

За останню добу 623 людини одужало, 65 165 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 682 людей.

За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1 072 ПЛР-досліджень та 703 кспрес-тестів.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 6 038 людей. Днем раніше ковідвиявили лише у 2,5 тисяч українців.

Додамо, що вчені б'ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні.

Також нагадаємо, що за рік понад 45 тисяч українців померли від Covid-19.

На сайті КМДА знищено дані киян, записаних на вакцинацію. Наразі, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 745 від 16.04.2021 про внесення змін до Дорожньої карти з вакцинації проти Covid-19, залишкові дози вакцин більше не можуть використовуватися для щеплення публічних осіб.

Нові зміни до Дорожньої карти більше не передбачають такої можливості. Тепер для уникнення утилізації залишку вакцини від коронавірусної хвороби до щеплень залишковими дозами можна долучати лише осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації.

Зараз в Україні вакцинують пріоритетні групи з першого, другого і частково третього етапів, а саме медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників операції Об’єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників Патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників, а також людей віком від 65 років.