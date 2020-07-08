У Донецькій ОДА визнали: офіційна статистика Covid-19 не відображає реальної картини



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На Донеччині не вистачає фахівців для проведення аналізів на коронавірус

Медична система області не справляється з обсягами тестувань на Covid-19

У Слов’янську Донецької області – брак фахівців для проведення аналізів на коронавірус.

Про це «Главкому» заявив заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

Нагадаємо, 5 липня в області було виявлено одного хворого, днем раніше – 81 хворого, 3 липня – 2 хворих, 2 липня – 27.

«У нас в області є три державні і одна приватна лабораторії, які роблять ПЛР-тести. Є маріупольська філія обласного Лабораторного центру, є лабораторія, яка знаходиться в Маріупольській лікарні №4, лабораторія, яка знаходиться в Донецькому обласному центрі СНІДу. І приватна лабораторія у Маріуполі в медичному центрі «Код здоров’я». Лабораторія, що в лікарні №4, має максимальну потужність за день – 14 досліджень тестів. Лабораторія, яка є в Слов’янську, максимально робила – 220 досліджень, лабораторія, яка є філією обласного Лабораторного центру робила 171 дослідження на добу», - розповів чиновник.

Але, на думку Педенка, цього недостатньо. Він вважає, що картина була б іншою, якби інші приватні лабораторії надавали інформацію про свої дослідження.

«Але вони прикриваються законом про персональні дані, і не надають. Хоча у цій інформації немає ніяких персональних даних», – каже посадовець.

Коронавірус в Україні

Всього 49607

Хворіють 26131

Одужали 22193

Померли 1283

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Станом на 7 липня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19, від початку пандемії в Україні – 49 607 (+564 за попередню добу).

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