На Львівщині мешканці блокують дороги через об’єднану територіальну громаду



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Мешканці Львівщини протестують проти приєднання до Львівської ОТГ

Мешканці Винників, Дублян, Грибовичів протестують проти приєднання до Львівської ОТГ

У місті Винники, що розташоване біля Львова, мешканці блокують дороги у знак протесту проти приєднання до складу Львівської ОТГ.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

«У Винниках протестують проти затвердженого урядом складу Львівської ОТГ, яка об'єднала загалом 18 міст і сіл, у тому числі і Винники. Також є перекриття в Малехові, як на Жовкву. Ще одне перекриття в Дублянах», – йдеться у повідомленні.

Протестувальникиі постійно рухаються переходом, тримають у руках плакати «Збережемо місто Винники». Через кожні декілька хвилин вони пропускають по одній автівці.

У місті Дубляни люди перекрили рух транспорту на 5 км автодороги «Під'їзд до міста Львова». Неподалік районного центру Рава Руська, в населеному пункті Грибовичі, майже 60 людей перекрили дорогу біля готелю «Варшава». У селі Підрясне на автодорозі Львів-Краковець рух транспорту перекрили близько 70 протестувальників.

Нагадаємо, 27 травня Кабмін на засіданні затвердив з доопрацюванням перспективний план формування територій громад Львівської області. Відповідно до нього, загалом на Львівщині буде 73 ОТГ.Львівська ОТГ передбачена у складі Львівської, Винниківської, Дублянської міських рад, Брюховицької, Рудненської селищних рад, а також Грибовицької (Великі Грибовичі, Збиранка, Малі Грибовичі), Грядівської (Гряда, Воля-Гомулецька), Зашківської (Зашків, Завадів, Зарудці), Лисиничівської (Лисиничі, Підбірці), Малехівської та Рясне-Руської (Рясне-Руське, Підрясне) сільських рад.