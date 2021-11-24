На Миколаївщині знайдена унікальна лікувальна вода

Аналогічної «мінералки» немає в Україні

На Миколаївщині, у селищі міського типу Казанка під час наукових досліджень було знайдено унікальну мінеральну воду, аналогів якої немає в Україні. Про це повідомила керівниця управління з питань туризму та курортів Миколаївської облдержадміністрації Тетяна Волинець, повідомляє «Укрінформ».

«Територіальна громада раніше і не підозрювала, що має таке багатство. Там люди були надзвичайно здивовані та зараз активно займаються тим, щоб створити навколо цього ресурсу інвестиційні проєкти», – зазначила керівниця управління.

Нагадаємо, екологиня розповіла, чи можна пити з колодязів та чи безпечна вода з водопроводів.

Як відомо, Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону № 5723 «Про загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022–2026 роки.

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