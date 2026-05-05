На окупованій Донеччині зростає онкологія: система охорони здоров'я руйнується

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Активісти неодноразово повідомляли про критичний стан медицини на ТОТ
«Жовта Стрічка»: окупаційна адміністрація визнає погіршення ситуації з онкологією, але системних рішень немає

На тимчасово окупованій Донеччині стрімко зростає кількість онкологічних захворювань – на тлі дефіциту медикаментів, відтоку лікарів і перепрофілювання цивільних лікарень під військові шпиталі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рух опору «Жовта Стрічка».   

Що фіксують активісти

Рух «Жовта Стрічка» – громадська організація опору, яка систематично збирає інформацію про становище мешканців тимчасово окупованих територій України. Активісти неодноразово повідомляли про критичний стан медицини на ТОТ, однак тепер до хронічних проблем додалося стрімке зростання онкологічних захворювань серед населення.

Ситуація стала настільки критичною, що навіть окупаційна адміністрація змушена публічно визнавати погіршення онкологічної статистики. Проте жодних системних рішень не пропонується – система охорони здоров'я продовжує втрачати лікарів і ресурси, а навантаження на ті самі лікарні лише зростає. 

Чому медицина на ТОТ у колапсі

Проблеми з онкологією – лише один із симптомів системного руйнування медицини на окупованих територіях. Активісти фіксують кілька ключових чинників, які погіршують ситуацію:

  • постійний дефіцит критично важливих медикаментів;
  • масовий відтік кваліфікованого медичного персоналу;
  • перепрофілювання цивільних медичних закладів під потреби російської армії;
  • відсутність доступу до діагностики та лікування для цивільного населення.

Дані наукових досліджень підтверджують масштаб проблеми: близько 88% лікарів, які працюють у районах поблизу зони бойових дій, фіксують зростання запущених випадків онкологічних захворювань порівняно з довоєнним рівнем.

Окупаційна влада не здатна компенсувати кадровий дефіцит: молоді лікарі з Росії не поспішають їхати на окуповані українські території, а місцеві спеціалісти за можливості виїжджають. На окупованій Донеччині, якщо до 2014 року налічувалося близько 170 лікарень, то зараз на окупованій частині залишилося лише 48 – і частина з них перепрофільована під військові шпиталі. 

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на окупованих територіях погіршується ситуація з медициною: фіксується гостра нестача педіатрів, вузьких спеціалістів і терапевтів, частина лікарень перейшла на скорочені графіки роботи. Раніше також повідомлялося, що на окупованій Луганщині кадровий колапс у медицині закривається за рахунок першокурсників без належного контролю кваліфікованих фахівців. 

На окупованій Донеччині зростає онкологія: система охорони здоров'я руйнується
На окупованій Донеччині зростає онкологія: система охорони здоров'я руйнується
Вакцина проти Covid-19 провокує рак? Що не так із гучною заявою інфекціоністки Коцюбайло
Вакцина проти Covid-19 провокує рак? Що не так із гучною заявою інфекціоністки Коцюбайло
Прогноз магнітних бур на 5-6 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 5-6 травня: якою буде сонячна активність
Україна отримала від Данії слухові апарати для 10 областей
Україна отримала від Данії слухові апарати для 10 областей
Прогноз магнітних бур на 3-4 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 3-4 травня: якою буде сонячна активність
Українців через війну вражає рідкісна хвороба
Українців через війну вражає рідкісна хвороба

Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Сьогодні, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Сьогодні, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Сьогодні, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
