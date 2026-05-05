На окупованій Донеччині зростає онкологія: система охорони здоров'я руйнується

«Жовта Стрічка»: окупаційна адміністрація визнає погіршення ситуації з онкологією, але системних рішень немає

На тимчасово окупованій Донеччині стрімко зростає кількість онкологічних захворювань – на тлі дефіциту медикаментів, відтоку лікарів і перепрофілювання цивільних лікарень під військові шпиталі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рух опору «Жовта Стрічка».

Що фіксують активісти

Рух «Жовта Стрічка» – громадська організація опору, яка систематично збирає інформацію про становище мешканців тимчасово окупованих територій України. Активісти неодноразово повідомляли про критичний стан медицини на ТОТ, однак тепер до хронічних проблем додалося стрімке зростання онкологічних захворювань серед населення.

Ситуація стала настільки критичною, що навіть окупаційна адміністрація змушена публічно визнавати погіршення онкологічної статистики. Проте жодних системних рішень не пропонується – система охорони здоров'я продовжує втрачати лікарів і ресурси, а навантаження на ті самі лікарні лише зростає.

Чому медицина на ТОТ у колапсі

Проблеми з онкологією – лише один із симптомів системного руйнування медицини на окупованих територіях. Активісти фіксують кілька ключових чинників, які погіршують ситуацію:

постійний дефіцит критично важливих медикаментів;

масовий відтік кваліфікованого медичного персоналу;

перепрофілювання цивільних медичних закладів під потреби російської армії;

відсутність доступу до діагностики та лікування для цивільного населення.

Дані наукових досліджень підтверджують масштаб проблеми: близько 88% лікарів, які працюють у районах поблизу зони бойових дій, фіксують зростання запущених випадків онкологічних захворювань порівняно з довоєнним рівнем.

Окупаційна влада не здатна компенсувати кадровий дефіцит: молоді лікарі з Росії не поспішають їхати на окуповані українські території, а місцеві спеціалісти за можливості виїжджають. На окупованій Донеччині, якщо до 2014 року налічувалося близько 170 лікарень, то зараз на окупованій частині залишилося лише 48 – і частина з них перепрофільована під військові шпиталі.



Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на окупованих територіях погіршується ситуація з медициною: фіксується гостра нестача педіатрів, вузьких спеціалістів і терапевтів, частина лікарень перейшла на скорочені графіки роботи. Раніше також повідомлялося, що на окупованій Луганщині кадровий колапс у медицині закривається за рахунок першокурсників без належного контролю кваліфікованих фахівців.