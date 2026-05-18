ВООЗ попередила про нові ризики поширення хантавірусної інфекції

Лариса Голуб
Підступність хантавірусної інфекції полягає в тому, що на ранніх етапах вона має вигляд як звичайна застуда
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оцінює глобальний ризик хантавірусу для здоров’я населення як низький. Попри спалах інфекції на одному з пасажирських суден, загроза масштабного поширення хвороби відсутня. Про це йдеться у дописі організації у соцмережі Х, інформує «Главком».

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я проаналізували останні дані стосовно захворюваності та дійшли висновку, що ситуація залишається контрольованою.

«Ризик для здоров’я населення було переоцінено з урахуванням найбільш актуальної доступної інформації, глобальний ризик залишається низьким», – йдеться у повідомленні.

Водночас локальна загроза для осіб, які безпосередньо перебували в осередку спалаху, є дещо вищою. Йдеться про круїзний лайнер, де нещодавно зафіксували випадки зараження.

«Ризик для пасажирів та членів екіпажу круїзного лайнера, на якому стався спалах хантавірусу, залишається помірним. В осіб, які зазнали впливу вірусу до запровадження заходів контролю, хвороба може проявитися протягом інкубаційного періоду, тому за ними слід ретельно спостерігати», – зауважили в організації.

Попри можливість виявлення нових хворих серед ізольованої групи людей, епідеміологи дають оптимістичний прогноз.

«Хоча серед пасажирів та членів екіпажу, які піддавалися впливу до впровадження заходів стримування, можуть ще виникати додаткові випадки, очікується, що ризик подальшої передачі зменшиться після висадки та впровадження заходів контролю», – йдеться в повідомленні.

Хантавірус – це група небезпечних вірусів, носіями яких є дикі гризуни (миші, щури, полівки). Люди інфікуються переважно при вдиханні пилу, що містить виділення хворих тварин (слину, сечу чи фекалії). Від людини до людини вірус зазвичай не передається.

«Главком» писав, що підступність хантавірусної інфекції полягає в тому, що на ранніх етапах вона має вигляд як звичайна застуда, ГРВІ або грип, що часто ускладнює своєчасну діагностику. Специфічних ліків від хантавірусу немає, тому успіх лікування залежить від того, наскільки швидко людина звернеться по медичну допомогу.

Нагадаємо, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус закликав країни посилити епіднагляд і підготуватися до можливого подальшого поширення хантавірусу. За словами Гебреєсуса, за останні тижні нові випадки інфікування зафіксовано вже в кількох країнах. При цьому він підкреслив: підстав говорити про глобальну загрозу рівня пандемії COVID-19 наразі немає, однак ситуація вимагає підвищеної уваги з боку урядів і медичних служб.

 

