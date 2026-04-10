Хвора пропагандистка Симоньян намагалася накласти на себе руки

Юлія Відміцька
Маргарита Симоньян розповіла, хто врятував їй життя під час спроби самогубства
Симоньян не витримала смерті чоловіка та свого діагнозу

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян хотіла накласти на себе руки. Таку заяву путіністка зробила під час інтерв’ю російським ЗМІ. Про це пише «Главком».

За словами Маргарити Симоньян, вона не могла витримати всіх подій у своєму житті та прийняла рішення накласти на себе руки. Торік Симоньян втратила свого чоловіка російського пропагадиста Тиграна Кеосаяна, який помер через проблеми із серцем.

Тоді ж пропанадистка довідалася про свою хворобу – їй діагностували онкологію. Водночас вона дізналася про те, що її дитина теж невиліковно хвора. Усі ці події стали причиною того, що Симоньян хотіла викинутися у вікно.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян хворіє на рак
Втілити задумане в життя пропагандистці завадила її подруга. «Моя подруга буквально витягла мене з вікна», – заявила Маргарита Симоньян.

Наразі росіянка продовжує лікування, однак на гарний результат не очікує. За її словами, вона готується до найгіршого. Журналістка також зізналася, що після смерті чоловіка, її життя втратило сенс. «Ну рак і рак… Або помру, або не помру. Піду до Тиграна або залишуся з дітьми. У мене онкологія, я проходжу хіміотерапію, променеву терапію. Але мені байдуже на все це. У мене розривається серце від жалю до нього. Адже він так хотів жити», – висловилася пропагандистка.

Напередодні, Маргарита Симоньян заявила, що її дитина тяжко хвора. Маргарита Симоньян зізналася про хворобу своєї дитини в інтерв'ю путіністу Борису Корчевнікову. Як розповіла пропагандистка, вона дізналася про діагноз дитини, коли її чоловік прихильник Путіна Тигран Кеосаян впав у кому.

Нагадаємо, російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що проходить лікування від раку. Згодом стало відомо, що Маргарита Симоньян почала курс хімієтерапії

Читайте також

Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування
В Ірпені виявлено застреленого чоловіка та його 11-річну доньку: деталі трагедії
17 березня, 10:01
ЗСУ уразили військову логістику і позиції ворога
Сили оборони вдарили по складах і позиціях ворога на тимчасово окупованих територіях
19 березня, 14:33
ЗСУ зірвали плани РФ на півдні
ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні
20 березня, 10:44
Росія почала блокувати Telegram на тимчасово окупованих територіях України
Росіяни блокують Telegram та VPN-сервіси на Луганщині
22 березня, 11:09
Запити росіян про виїзд з РФ стрімко зростає
Росіяни активно шукають варіанти, як виїхати з країни в Google: що відомо
22 березня, 17:05
За даними МЗС РФ, така процедура є складною і потребує додаткових дозволів на в’їзд до третіх країн
Росіяни попросили США відновити видачу віз на території РФ
23 березня, 04:55
Повноваження ФСБ в Росії тепер охоплюють практично все
Путін розширив повноваження ФСБ: подробиці
3 квiтня, 19:55
«Фенікс» знищив рідкісну РЛС «Зоопарк» і РСЗВ за одну ніч
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
6 квiтня, 04:17
Зеленський ще раз наголосив, що Україна не може відступити
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
5 квiтня, 16:59

Дубайська паска стала трендом Великодня-2026: простий покроковий рецепт
Дубайська паска стала трендом Великодня-2026: простий покроковий рецепт
Трирічний хлопчик поборов рак та став зіркою мережі, зворушивши мільйони людей (відео)
Трирічний хлопчик поборов рак та став зіркою мережі, зворушивши мільйони людей (відео)
Зв'язкова УПА з Івано-Франківщини відзначила 100-річчя та назвала три сенси свого життя (фото)
Зв'язкова УПА з Івано-Франківщини відзначила 100-річчя та назвала три сенси свого життя (фото)
Експринц Ендрю переїхав до ферми, звідки постійно дзвонить Чарльзу III з проханням про помилування – ЗМІ
Експринц Ендрю переїхав до ферми, звідки постійно дзвонить Чарльзу III з проханням про помилування – ЗМІ
«Будить о шостій ранку». Військові замилували українців відео з кошеням, яке дивиться мультики
«Будить о шостій ранку». Військові замилували українців відео з кошеням, яке дивиться мультики

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
