Хвора пропагандистка Симоньян намагалася накласти на себе руки

Маргарита Симоньян розповіла, хто врятував їй життя під час спроби самогубства

Симоньян не витримала смерті чоловіка та свого діагнозу

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян хотіла накласти на себе руки. Таку заяву путіністка зробила під час інтерв’ю російським ЗМІ. Про це пише «Главком».

За словами Маргарити Симоньян, вона не могла витримати всіх подій у своєму житті та прийняла рішення накласти на себе руки. Торік Симоньян втратила свого чоловіка російського пропагадиста Тиграна Кеосаяна, який помер через проблеми із серцем.

Тоді ж пропанадистка довідалася про свою хворобу – їй діагностували онкологію. Водночас вона дізналася про те, що її дитина теж невиліковно хвора. Усі ці події стали причиною того, що Симоньян хотіла викинутися у вікно.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян хворіє на рак фото з відкрих джерел

Втілити задумане в життя пропагандистці завадила її подруга. «Моя подруга буквально витягла мене з вікна», – заявила Маргарита Симоньян.

Наразі росіянка продовжує лікування, однак на гарний результат не очікує. За її словами, вона готується до найгіршого. Журналістка також зізналася, що після смерті чоловіка, її життя втратило сенс. «Ну рак і рак… Або помру, або не помру. Піду до Тиграна або залишуся з дітьми. У мене онкологія, я проходжу хіміотерапію, променеву терапію. Але мені байдуже на все це. У мене розривається серце від жалю до нього. Адже він так хотів жити», – висловилася пропагандистка.

Напередодні, Маргарита Симоньян заявила, що її дитина тяжко хвора. Маргарита Симоньян зізналася про хворобу своєї дитини в інтерв'ю путіністу Борису Корчевнікову. Як розповіла пропагандистка, вона дізналася про діагноз дитини, коли її чоловік прихильник Путіна Тигран Кеосаян впав у кому.

Нагадаємо, російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що проходить лікування від раку. Згодом стало відомо, що Маргарита Симоньян почала курс хімієтерапії.