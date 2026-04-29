Червоний Хрест вимагає від Росії надати інформацію про стан мешканців заблокованих Олешок

В Олешках близько тисячі мирних жителів живуть в умовах фактичного голоду

Міжнародний комітет Червоного Хреста намагається встановити реальний стан справ у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Місто перебуває у глибокій ізоляції, а звідти дедалі частіше надходять повідомлення про критичний дефіцит продовольства та випадки голоду, інформує «Главком».

«Міжнародному Комітету Червоного Хреста відомо про повідомлення, що публікуються щодо ситуації в Олешках. Наразі Червоний Хрест веде переговори з відповідними органами влади з обох боків для отримання більш детальної інформації щодо ситуації в Олешках та гуманітарних потреб громадянського населення», – зазначили в організації на запит українських медіа.

Також повідомляється, що через програму з безпечного транскордонного переміщення цивільних осіб Червоний Хрест продовжує допомагати вразливим особам у цьому районі поєднатися з їхніми сім'ями з обох боків лінії фронту за прямої співпраці з відповідними особами.

Олешки, які знаходяться на лівобережжі Херсонщини, опинилися у надскладних умовах. Останнім часом місцеві жителі через соціальні мережі та родичів повідомляють про:

Відсутність продуктів харчування: Окупаційна влада не забезпечує регулярного постачання їжі, а ціни в магазинах, що залишилися, є недоступними для більшості.

Відомо про самотніх літніх людей та маломобільних громадян, які фактично залишились без засобів до існування.

Дефіцит пітної води та ліків: Проблеми з комунікаціями та заборона на ввезення української гуманітарної допомоги погіршують епідеміологічну ситуацію.

Повідомляється, що ситуація у місті загострилася з кінця грудня 2025 року, коли постачання продовольства практично припинилося. Дороги навколо міста окупанти замінували, а ті, хто намагається привезти хліб чи ліки, стають мішенями для регулярних атак дронів.

Олешки з населенням 25 тис. мешканців перебувають під російською окупацією з лютого 2022 року. За цю годину місто зазнало масштабних руйнувань через обстріл та підтоплення. Нині, за оцінками влади, у місті залишаються близько двох тисяч людей, які мешкають без стабільного доступу до продуктів, медикаментів та базових послуг.

«Головком» писав, що тимчасово оккупований місто Олешки на лівобережжі Херсонщини опинився на межі виживання. Російські війська створили повну гуманітарну блокаду, замінувавши під'їзні шляхи та позбавивши цивільних доступу до їжі, ліків та базових умов життя.