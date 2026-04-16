В Одесі відкрився центр ментального здоров’я мережі «Повернення», заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

Христина Жиренко

«Розбудова екосистеми ментального здоров’я неможлива без інвестицій у фахівців, які в ній працюють»

Одеський центр ментального здоров’я «Повернення» щороку надаватиме безоплатну фахову психологічну допомогу понад 4 000 військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Проєкт «Повернення» заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров’я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією.

Проєкт «Повернення» демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри на базі державних, комунальних медичних закладів. 

«Професійні фахівці є основою успішної розбудови екосистеми ментального здоров’я. Саме тому мережа «Повернення» системно інвестує в освіту як своїх команд, так і спеціалістів галузі загалом. Освітні програми охоплюють усі мультидисциплінарні команди й базуються на найкращих практиках України та світу. Особлива увага приділяється впровадженню дієвих підходів, зокрема EMDR, когнітивно-поведінкової, сімейної терапії, а також розвитку регулярної супервізії як ключового інструменту підтримки фахівців. Ми навчаємо працювати з найскладнішими запитами – досвідом полону, ПТСР, залежностями – щоб у наших центрах поєднувались не лише комфорт та інклюзивність, а передусім якість і професійність допомоги», – розповіла Світлана Гриценко, керівниця проєкту «Повернення».

Одеський центр «Повернення» знаходиться за адресою: вул. Академіка Заболотного, 26-А (8 поверх). У центрі створено умови для індивідуальної, сімейної та групової роботи: коштом проєкту облаштовано кабінети для індивідуальних і сімейних консультацій, простір для групової терапії, двомісну палату денного стаціонару з медичними багатофункціональними ліжками, маніпуляційний кабінет, рецепцію із зоною очікування, кімнату персоналу та інклюзивний санвузол для відвідувачів.

Простір центру оснащено необхідним обладнанням для роботи фахівців і відновлення відвідувачів, зокрема сучасною технікою, системою психологічного розвантаження Shiftwave (США) та інструментами для психотерапевтичної роботи.

З відвідувачами центру працює мультидисциплінарна команда – психіатри, психологи, психотерапевти, а за потреби – соціальні працівники й фахівці із супроводу ветеранів. Такий підхід забезпечує комплексну підтримку з урахуванням клінічних, психологічних і соціальних потреб людини.

«Звернення по психологічну допомогу – це прояв сили й відповідальності за власний стан. У досвіді війни підтримка важлива не лише для військових і ветеранів, а й для їхніх рідних, адже травма впливає на всю родину. У центрах «Повернення» створено умови для комфортного і безпечного відновлення – простір без осуду й стигми. Саме психологічна інклюзивність, повага до досвіду кожної людини та відчуття безпеки стають основою довіри й відновлення», – зазначив Микита Архипов, завідувач центру «Повернення» в Одесі.

Допомога надається амбулаторно або, за потреби, за місцем проживання відвідувачів. Фахівці працюють, зокрема, із наслідками стресу, тривожними й депресивними станами, посттравматичним стресовим розладом, адаптаційними та психосоматичними труднощами, а також іншими психічними станами.У центрі застосовують сучасні дієві підходи до роботи з травмою, надаючи індивідуальні, групові та сімейні консультації. Особлива увага приділяється психологічній інклюзивності – створенню безпечного простору без осуду, з повагою до досвіду кожної людини й дотриманням конфіденційності.

Станом на сьогодні вже 14 центрів мережі «Повернення», заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, працюють у Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах та Чернігові. На першому етапі проєкт «Повернення» передбачає відкриття 25 центрів по всій Україні, які щороку зможуть надавати допомогу понад 100 тисячам військових, ветеранів і їхніх родин.

  • Адреса центру «Повернення» в Одесі: вул. Академіка Заболотного, 26-А 
  • Телефон рецепції: : +38 093 744 48 47 Пошта для звернень:: [email protected]

 

