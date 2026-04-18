«Тут усе працює, як треба». Іноземець, який мешкає в Києві, спростував головні стереотипи про Україну

Кейлан Робертсон: «Медицина в Україні – одна з найкращих у світі»

Ірландський фотокореспондент Кейлан Робертсон, який переїхав жити з Британії до України у 2023 році, розповів, які стереотипи про нашу країну були брехнею. Як повідомляє «Главком», про це ірландець розповів в інтерв’ю Марічці Падалко.

Перше, на що звернув увагу Кейлан Робертсон, – це побут українців. Його здивував порядок та гостинність, чого він не бачив у Британії. «Наприклад, наскільки тут люди дбають про порядок у домі, у просторі, у всьому. Це робиться набагато краще, ніж у Лондоні чи Ірландії. У Британії люди ходять у взутті вдома, не вішають одяг як слід. А тут у кожному ресторані є місце для сумки. У кожному домі, де залишити взуття. Це ніби дрібниці, але це про культуру», – зауважив журналіст.

Крім цього, іноземець спростував стереотип про те, що країна у війні – це «щось нефункціональне». За словами Робертсона, в Україні все навпаки. Найбільше його вразила медицина в Україні, яку він називає «найкращою у світі».

«Медицина – це було для мене велике відкриття. Я раніше думав: «А що буде, якщо я тут захворію, чи отримаю поранення? Як я отримаю допомогу?» Але дуже швидко зрозумів, що медицина в Україні – одна з найкращих у світі, можливо, на рівні Південної Кореї. Запис до лікаря – за хвилини. Лікарі реально дбають про тебе. Якщо один не може допомогти, направляють до іншого спеціаліста. У США це може коштувати десятки тисяч доларів і тобі наклеять пластир. У Лондоні система формально безплатна, але ти чекаєш місяцями й отримуєш парацетамол. А тут усе швидко й по-людськи», – вважає чоловік.

Кейлан Робертсон переїхав жити з Британії до України у 2023 році

Кейлан Робертсон зізнався, що подорожуючи, він переймався про те, аби не захворіти, адже за кордоном він не зможе отримати такої медичної допомоги, як в Україні.

«Мені було тривожніше захворіти в Торонто, ніж в Україні. Я ловив себе на думці: «Мені потрібно якнайшвидше повернутися в Україну просто на випадок, якщо зі мною щось станеться». І коли я був у Лондоні, у друзів, у мене почалася сильна мігрень. Я подумав, якщо стане гірше, я не знаю, що робити. І знову хотілося повернутися в Україну, тому що це, найкраще місце, де можна отримати медичну допомогу. І це ще одна річ, про яку я взагалі не здогадувався раніше», – зауважив іноземець.

Крім медицини, Робертсона в Україні вразила «Нова пошта» та «Укрзалізниця». Він був здивований тим, що пошта постійно працює в прифронтових містах, а поїзда курсують навіть під час обстрілів. «Тут усе працює, як треба. Нова пошта поза конкуренцією. Це просто неймовірно: вона працює навіть у Краматорську, у Херсоні, і посилки доходять наступного дня. І «Укрзалізниця»: потяги ходять за розкладом навіть під час обстрілів. У Британії чи Німеччині постійні затримки, переповнені вагони», – пояснив фотокореспондент.

Резюмуючи, ірландець долав, що в Україні багато речей працюють краще ніж у Європі, де подібні послуги вважаєте своїми «сильними сторонами». Тож коли люди не вірять розповідям Кейлана Робертсона, він запрошує їх до України, аби вони побачили все на власні очі.

