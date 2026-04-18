«Тут усе працює, як треба». Іноземець, який мешкає в Києві, спростував головні стереотипи про Україну

Юлія Відміцька
Кейлан Робертсон розповів, які стереотипи про життя в Україні під час війни виявилися брехнею
фото: Іnstagram/caolanreports

Кейлан Робертсон: «Медицина в Україні – одна з найкращих у світі»

Ірландський фотокореспондент Кейлан Робертсон, який переїхав жити з Британії до України у 2023 році, розповів, які стереотипи про нашу країну були брехнею. Як повідомляє «Главком», про це ірландець розповів в інтерв’ю Марічці Падалко.

Перше, на що звернув увагу Кейлан Робертсон, – це побут українців. Його здивував порядок та гостинність, чого він не бачив у Британії. «Наприклад, наскільки тут люди дбають про порядок у домі, у просторі, у всьому. Це робиться набагато краще, ніж у Лондоні чи Ірландії. У Британії люди ходять у взутті вдома, не вішають одяг як слід. А тут у кожному ресторані є місце для сумки. У кожному домі, де залишити взуття. Це ніби дрібниці, але це про культуру», – зауважив журналіст.

Крім цього, іноземець спростував стереотип про те, що країна у війні – це «щось нефункціональне». За словами Робертсона, в Україні все навпаки. Найбільше його вразила медицина в Україні, яку він називає «найкращою у світі».

«Медицина – це було для мене велике відкриття. Я раніше думав: «А що буде, якщо я тут захворію, чи отримаю поранення? Як я отримаю допомогу?» Але дуже швидко зрозумів, що медицина в Україні – одна з найкращих у світі, можливо, на рівні Південної Кореї. Запис до лікаря – за хвилини. Лікарі реально дбають про тебе. Якщо один не може допомогти, направляють до іншого спеціаліста. У США це може коштувати десятки тисяч доларів і тобі наклеять пластир. У Лондоні система формально безплатна, але ти чекаєш місяцями й отримуєш парацетамол. А тут усе швидко й по-людськи», – вважає чоловік.

фото: Іnstagram/caolanreports

Кейлан Робертсон зізнався, що подорожуючи, він переймався про те, аби не захворіти, адже за кордоном він не зможе отримати такої медичної допомоги, як в Україні.

«Мені було тривожніше захворіти в Торонто, ніж в Україні. Я ловив себе на думці: «Мені потрібно якнайшвидше повернутися в Україну просто на випадок, якщо зі мною щось станеться». І коли я був у Лондоні, у друзів, у мене почалася сильна мігрень. Я подумав, якщо стане гірше, я не знаю, що робити. І знову хотілося повернутися в Україну, тому що це, найкраще місце, де можна отримати медичну допомогу. І це ще одна річ, про яку я взагалі не здогадувався раніше», – зауважив іноземець.

Крім медицини, Робертсона в Україні вразила «Нова пошта» та «Укрзалізниця». Він був здивований тим, що пошта постійно працює в прифронтових містах, а поїзда курсують навіть під час обстрілів. «Тут усе працює, як треба. Нова пошта поза конкуренцією. Це просто неймовірно: вона працює навіть у Краматорську, у Херсоні, і посилки доходять наступного дня. І «Укрзалізниця»: потяги ходять за розкладом навіть під час обстрілів. У Британії чи Німеччині постійні затримки, переповнені вагони», – пояснив фотокореспондент.

Резюмуючи, ірландець долав, що в Україні багато речей працюють краще ніж у Європі, де подібні послуги вважаєте своїми «сильними сторонами». Тож коли люди не вірять розповідям Кейлана Робертсона, він запрошує їх до України, аби вони побачили все на власні очі.

Також повідомлялося, ірландського фотокореспондента Кейлана Робертсона, який живе в Україні, вразило ставлення українців до життя під час війни. Уперше Кейлан Робертсон приїхав до України у 2023 році 14 лютого в День закоханих. За словами ірландця, перше враження він отримав, вийшовши з вокзалу в Києві. Тоді він побачив, як українці продовжують жити та відзначати свята під час війни.

