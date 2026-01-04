У багатьох медзакладах студенти працюють без належного контролю з боку кваліфікованих фахівців

На тимчасово окупованих територіях Луганської області критичну нестачу медичного персоналу намагаються компенсувати за рахунок студентів перших курсів. Місцева окупаційна адміністрація в особі так званої «міністерки охорони здоров’я» Наталії Пащенко заявила, що майбутніх медиків залучатимуть до роботи як молодший персонал, видаючи це за програму «швидкої побудови кар’єри». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Цент національного спротиву.

На практиці це означає, що медичні маніпуляції виконують особи, які ще не опанували навіть базові дисципліни, як-от анатомію чи фармакологію. За даними ЦНС, у багатьох медзакладах студенти працюють без належного контролю з боку кваліфікованих фахівців. Досвідчені лікарі, які залишилися в окупації, занадто перевантажені, щоб наглядати за роботою новачків.

Така ініціатива загарбників ставить під загрозу життя та здоров’я місцевих мешканців. Використання недосвідчених студентів під виглядом «освітніх можливостей» є спробою приховати повний крах медичної системи на захоплених територіях, де за якість лікування та можливі фатальні помилки ніхто не несе відповідальності.

Повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання».

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків.

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.