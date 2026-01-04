Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На окупованій Луганщині кадровий колапс у медицині закривається за рахунок першокурсників

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На окупованій Луганщині кадровий колапс у медицині закривається за рахунок першокурсників
фото з відкритих джерел

У багатьох медзакладах студенти працюють без належного контролю з боку кваліфікованих фахівців

На тимчасово окупованих територіях Луганської області критичну нестачу медичного персоналу намагаються компенсувати за рахунок студентів перших курсів. Місцева окупаційна адміністрація в особі так званої «міністерки охорони здоров’я» Наталії Пащенко заявила, що майбутніх медиків залучатимуть до роботи як молодший персонал, видаючи це за програму «швидкої побудови кар’єри». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Цент національного спротиву.

На практиці це означає, що медичні маніпуляції виконують особи, які ще не опанували навіть базові дисципліни, як-от анатомію чи фармакологію. За даними ЦНС, у багатьох медзакладах студенти працюють без належного контролю з боку кваліфікованих фахівців. Досвідчені лікарі, які залишилися в окупації, занадто перевантажені, щоб наглядати за роботою новачків.

Така ініціатива загарбників ставить під загрозу життя та здоров’я місцевих мешканців. Використання недосвідчених студентів під виглядом «освітніх можливостей» є спробою приховати повний крах медичної системи на захоплених територіях, де за якість лікування та можливі фатальні помилки ніхто не несе відповідальності.

Повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання». 

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків. 

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях. 

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

Теги: окупанти студенти Луганщина окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 31 грудня
Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу
31 грудня, 2025, 22:13
Нині триває 1404-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року
28 грудня, 2025, 08:09
В окупованому Криму обмежують інтернет на постійній основі
В окупованому Криму обмежують інтернет на постійній основі
27 грудня, 2025, 07:29
Зеленський пояснив, що для РФ означає «обмін територіями»
Обмін територіями. Зеленський пояснив, що готові «віддати» росіяни
24 грудня, 2025, 11:46
Окупантам бракує дотацій з РФ
Окупаційна влада Луганщини розпродає українське держмайно на 120 млн рублів
22 грудня, 2025, 06:33
Сирський поставив необхідні завдання органам військового управління
Сирський анонсував появу нового роду військ
13 грудня, 2025, 18:39
Українські військові перехитрили ворога, прикинувшись росіянами
Українські бійці прикинулись росіянами, щоб взяти в полон окупантів
13 грудня, 2025, 16:51
У 2021 році Кушніков здобув срібло чемпіонату Чувашської республіки з гирьового спорту
ЗСУ на фронті ліквідували срібного призера Чувашії з гирьового спорту
11 грудня, 2025, 13:17
Військові 67 ОМБр звільнили село Тихе на Дніпропетровщині від окупантів
Сили оборони звільнили село Тихе на Дніпропетровщині від росіян
7 грудня, 2025, 04:46

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року
На окупованій Луганщині кадровий колапс у медицині закривається за рахунок першокурсників
На окупованій Луганщині кадровий колапс у медицині закривається за рахунок першокурсників
Втрати ворога станом на 4 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
На окупованій Донеччині масово скорочують енергетиків
На окупованій Донеччині масово скорочують енергетиків
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 4 січня 2026

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua