На окупованих територіях погіршується ситуація з медициною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
На окупованих територіях погіршується ситуація з медициною
фото: mykharkov.info

На окупованих українських територіях фіксується гостра нестача педіатрів, вузьких дитячих спеціалістів і терапевтів

У Російській Федерації спостерігається масова хвиля відрахувань студентів із медичних вишів після того, як диктатор Володимир Путін підписав закон, що запроваджує обов’язкове трирічне «відпрацювання» для медиків. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає «Главком».

Старшокурсники покидають навчання, оскільки не бажають потрапляти під примусовий розподіл у депресивні чи прифронтові регіони. За даними російських джерел, студенти відкрито називають цей механізм «формою рабства з мізерними зарплатами й відсутністю прав».

Паралельно з цим, російська система охорони здоров’я продовжує працювати в умовах хронічного недофінансування. Наприклад, лише у Свердловській області фонд обов'язкового медичного страхування (ОМС) недоплатив медикам понад 20 млн рублів за пів року. Лікарі скаржаться на критичне зростання навантаження, гострий кадровий дефіцит та повну відсутність реакції з боку влади.

Як зазначає ЦНС, замість того, щоб покращувати умови праці, влада РФ намагається утримувати медичних працівників виключно адміністративними методами, зокрема через механізм примусового розподілу. 

Ситуацію не рятують навіть приватні клініки, які мають компенсувати провали державної системи. Пацієнти масово скаржаться на низьку якість послуг, відсутність фахівців та обладнання.

Через небажання молодих лікарів їхати в прифронтові райони та спроби досвідчених спеціалістів перевестися до безпечніших регіонів, окуповані українські території (ТОТ) потрапляють до списку примусового розподілу з найгіршими умовами.

Ця ситуація створює вкрай небезпечні умови для жителів ТОТ, особливо для дітей. Вже зараз фіксується гостра нестача педіатрів, вузьких дитячих спеціалістів і терапевтів. Частина лікарень перейшла на скорочені графіки роботи, а планові огляди дітей передають переповненим поліклінікам. У результаті діти залишаються без повноцінної діагностики та консультацій профільних лікарів.

У ЦНС наголошують: Росія не здатна забезпечити належну медичну допомогу навіть власним громадянам, а жителі окупованих українських територій опиняються в ще гіршому становищі. Внаслідок масового відтоку медиків та провалу кадрової політики, система охорони здоров’я на ТОТ стрімко занепадає.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку. 

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

