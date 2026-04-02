Чи підвищує стрес ризик раку? Науковці спростували головний міф виникнення онкології

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Вчені з'ясували, чи існує зв’язок між винненням раку та стресом
Існують винятки, які мають певний вплив на підвищення ризику виникнення раку

Нідерландські вчені провели дослідження зв’язку між найпопулярнішими причинами, які пов’язують з виникненням раку та з’ясували, що деякі з них недостовірні. Натомість науковці назвали реальні фактори, що впливають на розвиток раку. Про це пише «Главком» із посиланнямна дослідження у науковому журналі Cancer.

У ході дослідження вчені проаналізували медичні записи понад 400 тис. пацієнтів за останні роки. Йдеться про пацієнтів, які на початку обстежень були здоровими, а згодом їм діагностували рак. З 400 тис. пацієнтів у 35 тис. виявили рак.

За цими даними, вчені досліджували зв'язки між онкологією та такими факторами, як хронічний стрес та самотність, втрата близьких або відсутність партнера та низький рівень соціальної підтримки. Як з’ясували фахівці, прямого зв’язку між виникненням хвороби та цими чинниками насправді немає. Зокрема, між психологічним станом людини та розвитком раку, молочної залози, простати, кишківника тощо – зв’язку не було.

Єдиний виняток стосувався виникнення раку легень. Річ у тім, що ризик виникнення раку був вищий у тих пацієнтів, які пережили втрату близької людини або почувалися самотніми. Однак після того, як вчені врахували разом із цими факторами додаткові чинники, як паління, вагу та вживання алкоголю, згаданий зв'язок вже не мав настільки сильний вплив на виникнення раку.

З цього вчені дійшли висновку, що найбільше на ризик виникнення раку впливає не стрес, а те, як людина його переживає. Наприклад, бореться з ним за допомогою шкідливих звичок тощо.

Водночас існують реальні фактори, які мають вплив на організм та здатні підвищити ризик розвитку раку. Йдеться про фізичні фактори, а саме: генетичні помилки, канцерогени, віруси та спосіб життя (паління, алкоголь, надмірна вага).

Як повідомляв «Главком», за даними міжнародних досліджень, покоління міленіалів, народжене в період з 1981 по 1995 роки, має більший ризик та схильність до захворювання раком. Науковці стверджують, що здебільшого на виникнення раку в молодих людей впливає не спадковість, а спосіб їхнього життя. Йдеться про сон, харчування, фізичну активність та стрес, який має значний вплив на стан здоров’я людини.

Також повідомлялося, за результатами дослідження науковців Гарвардського університету, АЕС впливає на здоров'я людей та збільшує ризик захворювання на рак. В ході дослідження науковців з’ясували, як одна АЕС може впливати на цілий регіон, для цього було проаналізовано дані з 2000 по 2018 роки. За результатами дослідження, близько 115 тис. смертей було зафіксовано за цей період, 6,4 тис. кожного року.

