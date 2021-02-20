У Києві за добу виявили понад 400 нових хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі

У столиці виявили за минулу добу 415 хворих на коронавірус. Померли троє людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«415 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли троє людей. Усього за період пандемії в місті 2567 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 134 306», – повідомив Кличко.

Захворіли: 241 жінка віком від 18 до 90 років, 155 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також 10 дівчаток віком від 9 до 17 років та 9 хлопчиків від 9 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 55 пацієнтів. Одужали минулої доби 745 людей. Загалом коронавірус подолали 91 782 киян.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському – 92, Дарницькому – 89 та в Оболонському – 49 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 6295 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.

За минулу добу було госпіталізовано 2225 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 73 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 4539 осіб.

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