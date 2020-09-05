Прем'єр: восени Україна вперше може зіткнутися з накладанням епідемій



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Прем’єр наголосив, що накладання двох хвороб може спричинити важкі наслідки

Очільник уряду попередив про ризик накладання грипу на епідемію коронавірусу

Восени існує ризик накладання грипу на епідемію коронавірусу, потрібно, щоб люди вакцинувались.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю телеканалу «Україна 24».

За його словами, це вперше Україна зіткнеться з накладанням епідемій.

«Хвороба стала м’якшою, вже люди хворіють трошки м’якше. Хоча, знову-таки, інший виклик — восени може бути накладання грипу на Covid-19. Тут треба закликати всіх максимально вакцинуватись від грипу для того, щоб виключити накладання цих двох хвороб, які можуть спричинити доволі складні і важкі наслідки. Ми поки що не знаєм їх, і світ їх не знає», – сказав прем'єр.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 67577

Одужали 60613

Померли 2761

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Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях.