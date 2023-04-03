Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати

Ахметов буде допомагати захисникам Маріуполя у шести напрямках

Проєкт «Серце Азовсталі» почав підтримку захисників Маріуполя та їхніх сімей за шістьма напрямками. Планують допомогти майже 10 тисячам бійців.

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Перші 10 сертифікатів підтримки від проєкту видані на лікування та протезування. Медичній допомозі присвячено окремий напрямок проєкту, у нього входить також реабілітація та психологічна підтримка захисників.

Інші напрямки допомоги захисникам Маріуполя передбачають широке коло підтримки: від забезпечення необхідними речами після повернення з полону до юридичних консультацій, отримання освіти, перекваліфікації, допомоги у відкритті власного бізнесу тощо.

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Партнерами «Серця Азовсталі» вже стали Protez Hub, Фонд «Маша» Маші Єфросініної, Фонд «Діти Героїв» - в допомозі дітям загиблих захисників Маріуполя та іншими.

«Ми створюємо повноцінну ефективну екосистему партнерств «Серця Азовсталі». Вона покликана залучити до допомоги захисникам міста-фортеці найкращу експертизу та найширші можливості для повернення військовим та їхнім близьким гідного життя та здоров’я. У кожного захисника Маріуполя є право на гідну підтримку сьогодні і гідне майбутнє завтра. Саме тому Рінат Ахметов доручив створити «Серце Азовсталі», як дієву систему підтримки воїнів із повагою до подвигу героїв та їхньої гідності», - сказала директорка з комунікацій та зв’язків із громадськістю SCM Наталія Ємченко.

Наталія Ємченко

Напрямок «Серце Азовсталі. Родина» передбачає допомогу, яка відкриває нові можливості для близьких захисників: гранти на вищу освіту, перекваліфікацію, післядипломну освіту, юридичну допомогу та допомогу із працевлаштуванням, закупівлю комп’ютерної техніки.

«Шість напрямів роботи розроблені із великою шаною та увагою до кожного захисника та членів їхніх сімей. Ми опрацювали сотні звернень, зрозуміли справжні потреби нашого контингенту та заручилися підтримкою найдосвідченіших експертів у відповідних сферах роботи. Глибока вдячність до наших героїв спонукає нас кожен день створювати проєкт, який стане взірцем ефективності», - заявила під час презентації керівниця ГО «Серце Азовсталі» Ксенія Сухова.

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Ксенія Сухова

Нагадаємо, що Рінат Ахметов виділив 1 млрд грн на проєкт «Серце Азовсталі», який став частиною мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова».

Проєкт «Серце Азовсталі» спрямований на допомогу військовослужбовців всіх підрозділів, які перебували в повністю оточеному Маріуполі з лютого по травень 2022 року. Тобто підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, полку «Азов», поліцейських, прикордонників, рятівників, морських піхотинців, територіальної оборони, медиків та всіх тих, хто не шкодував життя і здоров’я, виборюючи свободу України. Також підтримка буде надаватися родинам полонених, безвісти зниклих та загиблих оборонців Маріуполя.