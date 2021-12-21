  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Тисяча за вакцинацію: українці за два дні витратили 134 млн грн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Понад 4,9 млн українців уже відкрили віртуальні картки для виплат - Тисяча за вакцинацію: українці за два дні витратили 134 млн грн
    Понад 4,9 млн українців уже відкрили віртуальні картки для виплат
    фото: itc

    Найчастіше кошти витрачають на книжки, квитки до кінотеатрів та поїздки залізницею

    За два дні після офіційного старту програми «єПідтримка», яка передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію проти Covid-19, українці вже витратили 134 млн грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 20 грудня в ефірі «Свобода слова на ICTV».

    За його словами, найчастіше кошти витрачають на книжки, квитки до кінотеатрів та поїздки залізницею.

    Шмигаль розповів, що понад 4,9 млн українців уже відкрили віртуальні картки для виплат, із них чотири мільйони вже подали заявку на отримання коштів у межах програми.

    Раніше повідомлялося, що понад три млн українців оформили «єПідтримку»: на що витрачають гроші.

    Як повідомлялося, 19 грудня офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія». Програма реалізується тільки в застосунку «Дія».

    Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. 16 грудня «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

    Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

    Читайте також:
    Теги: гроші українці щеплення вакцинація Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тисяча за вакцинацію: українці за два дні витратили 134 млн грн