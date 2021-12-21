Тисяча за вакцинацію: українці за два дні витратили 134 млн грн

Найчастіше кошти витрачають на книжки, квитки до кінотеатрів та поїздки залізницею

За два дні після офіційного старту програми «єПідтримка», яка передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію проти Covid-19, українці вже витратили 134 млн грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 20 грудня в ефірі «Свобода слова на ICTV».

За його словами, найчастіше кошти витрачають на книжки, квитки до кінотеатрів та поїздки залізницею.

Шмигаль розповів, що понад 4,9 млн українців уже відкрили віртуальні картки для виплат, із них чотири мільйони вже подали заявку на отримання коштів у межах програми.

Раніше повідомлялося, що понад три млн українців оформили «єПідтримку»: на що витрачають гроші.

Як повідомлялося, 19 грудня офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія». Програма реалізується тільки в застосунку «Дія».

Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. 16 грудня «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.