Наприкінці березня Землю накриє потужна магнітна буря: названо небезпечні дні

У кінці березня очікується магнітна буря дуже високого рівня, яка накриє Землю

Потужна магнітна буря К-індексу 7 накриє Землю в неділю, 26 березня. Вона буде затяжною – у понеділок, 27 березня, очікується К-індекс 6. Для порівняння – звичайна магнітна буря досягає рівня К-індексу 4-5. Про це повідомляє Meteoagent.

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Геомагнітна напруга досягне небезпечного К-індексу 7 і знаходитиметься в такому стані дві доби. Магнітна буря такого типу може спровокувати погіршення самопочуття у багатьох людей, а також вплинути на роботу електроприладів.

Після цього геомагнітний стан буде спокійним до кінця місяця і жодних коливань не передбачується.

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При сильних геомагнітних коливаннях та спалахах можливі проблеми із самопочуттям навіть в осіб із чудовим здоров’ям. загалом під вплив магнітної бурі потрапляють люди похилого віку, з хронічними захворюваннями, з підвищеною метеочутливістю та немовлята.

Основні симптоми, які спостерігаються у цей період:

Головний біль, запаморочення, мігрень;

Прискорене серцебиття, стрибки артеріального тиску;

Нудота, слабкість, підвищена стомлюваність;

Порушення сну або ж безсоння;

Труднощі з концентрацією уваги, занепад сил;

Дратівливість, агресія;

Підвищена тривожність, апатія, депресивність;

Відсутність апетиту, проблеми із ШКТ;

Загострення хронічних захворювань;

Біль у суглобах;

Ломота у місцях минулих переломів та травм.

Як можна допомогти організму пережити цей період?