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Наприкінці березня Землю накриє потужна магнітна буря: названо небезпечні дні

glavcom.ua
Наприкінці березня Землю накриє потужна магнітна буря: названо небезпечні дні
Магнітна буря такого типу може спровокувати погіршення самопочуття у багатьох людей
фото: wikipedia.org

У кінці березня очікується магнітна буря дуже високого рівня, яка накриє Землю

Потужна магнітна буря К-індексу 7 накриє Землю в неділю, 26 березня. Вона буде затяжною – у понеділок, 27 березня, очікується К-індекс 6. Для порівняння – звичайна магнітна буря досягає рівня К-індексу 4-5. Про це повідомляє Meteoagent.

Геомагнітна напруга досягне небезпечного К-індексу 7 і знаходитиметься в такому стані дві доби. Магнітна буря такого типу може спровокувати погіршення самопочуття у багатьох людей, а також вплинути на роботу електроприладів.

Після цього геомагнітний стан буде спокійним до кінця місяця і жодних коливань не передбачується.

При сильних геомагнітних коливаннях та спалахах можливі проблеми із самопочуттям навіть в осіб із чудовим здоров’ям. загалом під вплив магнітної бурі потрапляють люди похилого віку, з хронічними захворюваннями, з підвищеною метеочутливістю та немовлята.

Основні симптоми, які спостерігаються у цей період:

  • Головний біль, запаморочення, мігрень;
  • Прискорене серцебиття, стрибки артеріального тиску;
  • Нудота, слабкість, підвищена стомлюваність;
  • Порушення сну або ж безсоння;
  • Труднощі з концентрацією уваги, занепад сил;
  • Дратівливість, агресія;
  • Підвищена тривожність, апатія, депресивність;
  • Відсутність апетиту, проблеми із ШКТ;
  • Загострення хронічних захворювань;
  • Біль у суглобах;
  • Ломота у місцях минулих переломів та травм.

Як можна допомогти організму пережити цей період?

  • У такі дні слід знизити фізичні та психоемоційні навантаження. Обов'язково потрібно повноцінно висипатися та дотримуватися нормального порядку дня;
  • Вранці підбадьоритися допоможе зарядка, пробіжка на вулиці або ж контрастний душ. Каву краще замінити трав'яним чаєм і пити більше звичайної води;
  • Потрібно повноцінно харчуватися та виключити з раціону жирну, гостру, солону та шкідливу їжу. Не варто вживати алкоголю;
  • Рекомендується більше гуляти на свіжому повітрі;
  • Увечері бажано приділити час спокійному відпочинку, а перед сном прийняти розслаблюючу ванну з травами;
  • Людям із хронічними захворюваннями потрібно знизити свою активність, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям, пити достатньо води та тримати під руками необхідні препарати.
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Теги: здоров'я медицина магнітна буря

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