Наприкінці березня Землю накриє потужна магнітна буря: названо небезпечні дні
У кінці березня очікується магнітна буря дуже високого рівня, яка накриє Землю
Потужна магнітна буря К-індексу 7 накриє Землю в неділю, 26 березня. Вона буде затяжною – у понеділок, 27 березня, очікується К-індекс 6. Для порівняння – звичайна магнітна буря досягає рівня К-індексу 4-5. Про це повідомляє Meteoagent.
Геомагнітна напруга досягне небезпечного К-індексу 7 і знаходитиметься в такому стані дві доби. Магнітна буря такого типу може спровокувати погіршення самопочуття у багатьох людей, а також вплинути на роботу електроприладів.
Після цього геомагнітний стан буде спокійним до кінця місяця і жодних коливань не передбачується.
При сильних геомагнітних коливаннях та спалахах можливі проблеми із самопочуттям навіть в осіб із чудовим здоров’ям. загалом під вплив магнітної бурі потрапляють люди похилого віку, з хронічними захворюваннями, з підвищеною метеочутливістю та немовлята.
Основні симптоми, які спостерігаються у цей період:
- Головний біль, запаморочення, мігрень;
- Прискорене серцебиття, стрибки артеріального тиску;
- Нудота, слабкість, підвищена стомлюваність;
- Порушення сну або ж безсоння;
- Труднощі з концентрацією уваги, занепад сил;
- Дратівливість, агресія;
- Підвищена тривожність, апатія, депресивність;
- Відсутність апетиту, проблеми із ШКТ;
- Загострення хронічних захворювань;
- Біль у суглобах;
- Ломота у місцях минулих переломів та травм.
Як можна допомогти організму пережити цей період?
- У такі дні слід знизити фізичні та психоемоційні навантаження. Обов'язково потрібно повноцінно висипатися та дотримуватися нормального порядку дня;
- Вранці підбадьоритися допоможе зарядка, пробіжка на вулиці або ж контрастний душ. Каву краще замінити трав'яним чаєм і пити більше звичайної води;
- Потрібно повноцінно харчуватися та виключити з раціону жирну, гостру, солону та шкідливу їжу. Не варто вживати алкоголю;
- Рекомендується більше гуляти на свіжому повітрі;
- Увечері бажано приділити час спокійному відпочинку, а перед сном прийняти розслаблюючу ванну з травами;
- Людям із хронічними захворюваннями потрібно знизити свою активність, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям, пити достатньо води та тримати під руками необхідні препарати.
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