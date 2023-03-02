Потужні магнітні бурі накриють Землю: небезпечні дати у березні
Найсильніша магнітна буря очікується вже найближчими днями
У березні 2023 року Землю накриє одразу кілька магнітних бурь. Деякі з них будуть затяжними, з тривалістю у кілька днів. Про це інформує сайт Meteoagent.
Онлайн-прогноз магнітних бурь складено за допомогою інформації з супутникових систем Noaa, Tesis та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.
Загалом у березні цього року буде сім небезпечних днів, коли спостерігатиметься геомагнітна активність.
Коли чекати на магнітні бурі у березні:
- 5 березня – магнітна буря середньої інтенсивності
- 6 березня – магнітна буря сильної потужності
- 7 березня – магнітна буря середньої інтенсивності
- 15 березня – магнітна буря середньої інтенсивності
- 19 березня – магнітна буря сильної потужності
- 20 березня – магнітна буря середньої інтенсивності
- 21 березня – магнітна буря середньої інтенсивності
Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.
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