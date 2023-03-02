Потужні магнітні бурі накриють Землю: небезпечні дати у березні

Найсильніша магнітна буря очікується вже найближчими днями

У березні 2023 року Землю накриє одразу кілька магнітних бурь. Деякі з них будуть затяжними, з тривалістю у кілька днів. Про це інформує сайт Meteoagent.

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Онлайн-прогноз магнітних бурь складено за допомогою інформації з супутникових систем Noaa, Tesis та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

Загалом у березні цього року буде сім небезпечних днів, коли спостерігатиметься геомагнітна активність.

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Коли чекати на магнітні бурі у березні:

5 березня – магнітна буря середньої інтенсивності

6 березня – магнітна буря сильної потужності

7 березня – магнітна буря середньої інтенсивності

15 березня – магнітна буря середньої інтенсивності

19 березня – магнітна буря сильної потужності

20 березня – магнітна буря середньої інтенсивності

21 березня – магнітна буря середньої інтенсивності

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.