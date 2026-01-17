Головна Країна Здоров'я
Показник здоров'я серця: кардіолог назвав аналіз, який потрібно здавати вже після 20 років

Вікторія Яснопольська
Вікторія Яснопольська
У віці 40-45 років ліпідограма бажана щороку
фото: depositphotos.com

За словами кардіолога, аналіз крові на рівень холестерину потрібно здавати усім людям від 20 років хоча б раз на 4-6 років для профілактики

Лікарка-кардіолог Наталія Іванюк на своїй сторінці в Instagram розповіла про аналіз, який є дуже важливим показником здоров’я серця. Йдеться про ліпідограму – аналіз, який показує рівень холестерину та його фракцій у крові. 

Що показує ліпідограма

«Цей аналіз є дуже важливим, адже підвищений холестерин довго не дає симптомів, але поступово відкладається в судинах, перекриваючи їхній просвіт (як іржа в трубі), тим самим збільшуючи ризик інфаркту та інсульту», – пояснила медик.

За її словами ліпідограма включає в себе: 

  • загальний холестерин – основний показник жирового обміну;
  • рівень ЛПНЩ – так званого «поганого» холестерину, який відкладається на стінках судин, утворюючи атеросклеротичні бляшки;
  • рівень ЛПВЩ – «хорошого» холестерину, який допомагає очищати судини;
  • рівень тригліцеридів, що впливають ризик серцево-судинних патологій.

Кому потрібно здавати ліпідограму

За словами кардіолога, аналіз крові на рівень холестерину потрібно здавати усім людям від 20 років хоча б раз на 4-6 років для профілактики.

У віці 40-45 років ліпідограма бажана щороку, особливо якщо є зайва вага, високий тиск чи цукровий діабет.

Здавати аналіз на рівень холестерину лікар також радить: 

  • тим, хто має спадкову схильність до серцево-судинних хвороб;
  • людям, у яких вже є атеросклероз, ішемічна хвороба серця, перенесений інфаркт чи інсульт;
  • при прийомі статинів – для контролю ефективності лікування.

Як підготуватися до аналізу

Для того, щоб отримати якісні показники рівня холестерину в крові, за порадою лікаря, аналіз треба: 

  • здавати вранці натщесерце (8-12 годин без їжі);
  • за 2-3 дні перед аналізом не вживати жирної їжі та алкоголю;
  • не курити за годину до забору крові.

Коли не можна здавати аналіз

Аналіз крові на рівень холестерину буде неточним, тому його слід відкласти, для пацієнтів з певними станами. Зокрема, йдеться про: 

  • гострі захворювання (грип, ГРВІ, інфекційні хвороби) – запальні процеси можуть впливати на рівень ліпідів у крові;
  • важкі фізичні навантаження чи стрес – цці фактори можуть тимчасово змінити показники аналізу;
  • стан одразу після інфаркту чи інсульту, коли рівень ліпідів може бути нетиповим, тож аналіз краще робити за декілька тижнів після стабілізації стану;
  • період вагітності – під час гормональних змін показники ліпідів в крові можуть бути нетиповими або неточними.

Наталія Іванюк наголосила, що рівень холестерину – це не просто цифри, а важливий показник здоров’я серця та судин. Тож, здавайте ліпідограму вчасно! І пам’ятайте: раннє виявлення відхилень допоможе запобігти серйозним ускладненням.

ВООЗ про небезпеку трансжирів

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно заявили, що трансжири вбивають людей: щороку від наслідків їхнього споживання у світі помирає майже 500 тис. осіб. 

«Трансжири підвищують рівень холестерину ЛПНЩ («поганого» холестерину) – сполук, які викликають звуження просвіту артерій, приводячи до серцевих нападів і смерті від серцево-судинних захворювань», – йдеться в заяві.

За словами фахівців ВООЗ, основним джерелом трансжирів є штучно створені промисловістю частково гідрогенізовані рослинні олії (ЧГРО), які використовуються:

  • при приготуванні найрізноманітнішої випічки та смаженої їжі;
  • в оліях для смаження та гідрогенізованих твердих жирах, наприклад у складі маргарину та рослинного варіанту олії гхі. 

Експерти додали, що трансжири відрізняються дешевизною і здатністю продовжувати термін зберігання харчових продуктів, що пройшли технологічну обробку.

