Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Нове дослідження показало, що відіграє ключову роль у довголітті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Генетика може відігравати значно більшу роль у тривалості життя людини, ніж вважалося раніше
фото: Depositphotos

Вчені дійшли висновку, що приблизно половина різниці в тривалості життя зумовлена генетикою

Генетика може відігравати значно більшу роль у тривалості життя людини, ніж вважалося раніше. Нове дослідження показало, що близько 50% варіацій тривалості життя можуть бути пов’язані з генами, пише The Guardian з посиланням на наукову статтю в журналі Science, передає «Главком».

Команда дослідників під керівництвом професора Урі Алона з Інституту науки Вейцмана в Ізраїлі зазначає, що попередні оцінки спадковості були занижені, оскільки не враховували так звану «зовнішню смертність» – смерті внаслідок нещасних випадків, насильства, інфекцій чи інших факторів, не пов’язаних безпосередньо з біологічним старінням.

«Справжній генетичний внесок у тривалість життя був замаскований зовнішніми причинами смерті», – пояснив професор Алон.

Дослідники створили математичну модель, яка відокремлює вплив біологічного старіння від зовнішніх факторів. Для цього вони проаналізували історичні дані про тривалість життя тисяч пар близнюків у Данії та Швеції, а також використали дані американських і шведських досліджень довгожителів.

Після коригування на зовнішню смертність вчені дійшли висновку, що приблизно половина різниці в тривалості життя зумовлена генетикою, а решта – випадковими біологічними процесами та впливом довкілля.

«Саме тут ми очікуємо знайти всі звичні чинники – спосіб життя, дієту, фізичну активність, соціальні зв’язки та умови навколишнього середовища», – зазначив співавтор дослідження Бен Шенхар.

За словами дослідників, зі зменшенням зовнішньої смертності у ХХ столітті, зокрема завдяки розвитку медицини та громадського здоров’я – роль генетики у тривалості життя стала більш помітною.

Науковці також вважають, що результати можуть стимулювати пошук конкретних генів, які впливають на старіння.

«Ці гени можуть підказати механізми, які керують нашим внутрішнім годинником. У майбутньому це може привести до створення терапій, що уповільнюють старіння», — зазначив Алон.

Нагадаємо, мешканка Великої Британії Маргарет Джонс відсвяткувала свій 104-й день народження, вразивши оточення своєю енергійністю та оптимізмом. Колишня військовослужбовиця, яка пройшла крізь вогонь Другої світової війни, розкрила просту, але глибоку філософію, що дозволила їй перетнути столітній рубіж у доброму гуморі. 

Читайте також:

Теги: вчені довголіття старіння шкіри здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 21 по 22 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 21-22 січня: якою буде сонячна активність
21 сiчня, 05:00
Після прийому препарату для схуднення «Оземпік» вага повертається ще швидше
Чим небезпечний «Оземпік» для схуднення? Відома дієтологиня пояснила ризики
13 сiчня, 21:54
Активність Сонця з 11 по 12 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 11-12 січня: якою буде сонячна активність
11 сiчня, 07:42
Активність Сонця з 9 по 10 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 9-10 січня: якою буде сонячна активність
9 сiчня, 07:46
Полоскання – один з найефективніших способів зняти неприємні відчуття в горлі
Як зняти біль у горлі, якщо під рукою немає потрібних ліків: поради терапевтки
7 сiчня, 15:52
101-річний волинянин більшість справ у господарстві робить сам
101-річний волинянин показав, як робить зарядку
3 сiчня, 20:15
Активність Сонця з 3 по 4 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 3-4 січня: якою буде сонячна активність
3 сiчня, 05:00
Кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку «Дія» – на 30-й день після свого дня народження
Безплатний чекап для українців 40+ з 1 січня 2026 року: як скористатися програмою
1 сiчня, 10:30
За словами МОЗ, тривалість життя залежить від багатьох факторів
Глава МОЗ Росії заявив про труднощі зі створенням «еліксиру молодості»
30 грудня, 2025, 13:34

Життя

Нове дослідження показало, що відіграє ключову роль у довголітті
Нове дослідження показало, що відіграє ключову роль у довголітті
Південна Африка зняла з прокату фільм про Меланію Трамп
Південна Африка зняла з прокату фільм про Меланію Трамп
Як перетворити кухонні відходи на ароматну олію: простий рецепт
Як перетворити кухонні відходи на ароматну олію: простий рецепт
Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото
Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото
«Снігове морозиво» з TikTok: лікарі пояснили, чим воно може бути небезпечним
«Снігове морозиво» з TikTok: лікарі пояснили, чим воно може бути небезпечним
Кохана ексміністра Кулеби розповіла, як чоловік вмовляв почекати із відкриттям секс-шопу
Кохана ексміністра Кулеби розповіла, як чоловік вмовляв почекати із відкриттям секс-шопу

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua