Скільки коштують пластичні операції в Україні? Хірург назвав ціни

Серед популярних пластичних операцій хірург назвав мамопластику, ринопластику, блефаропластику та процедуру з ліпосакції

Загальновідомі пластичні операції в Україні коштують тисячі доларів. Ціни на операції коливаються від $500 до $10 тис. Про це розповів провідний український пластичний хірург Павло Денищук в інтерв’ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

За словами Павла Денищука, операція з коригування дихання та зовнішності носа – ринопластика та риносептопластика може коштувати від $7 тис. до $10 тис. Водночас ця ціна може коливатися через інші маніпуляції та наркоз. «Часто приходять із запитом відкоригувати ніс, але при цьому людина не дихає носом. Я кажу: «Ні, у мене так не проходить. Ми обов’язково коригуємо дихання, пацієнтка має дихати і паралельно коригуємо зовнішній ніс». У середньому така операція коштує від $7 тис. до $10 тис.», – сказав хірург.

Павло Денищук також назвав вартість процедури блефаропластики (операція з корекції форми повік – «Главком»). В Україні така операція коштує близько $3-4 тис. разом із наркозом та іншими витратами.

Ще однією популярною операцією в пластичній хірургії є – мамопластика (операція зі збільшення грудей – «Главком»). «Вартість імплантів – у середньому від $800 до $1 300 тис. за пару. Сама операція від $2 тис. до $3 тис. і більше», – розповів Павло Денищук.

Також попит має ліпосакція, що допомагає моделювати контури тіла. «Ліпосакція залежить від кількості зон. У мене одна зона – це $1 тис. Якщо, наприклад, живіт – це дві зони. У інших хірургів це може бути $500 і $200», – пояснив хірург.

Нагадаємо, як пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів, що пластична хірургія – це дуже популярне розв'язання естетичних проблем із тілом. Проте це не єдиний вихід для того, аби видозмінитися. Існують різні причини для відмови від операції: вік, недостатньо показань для операції або ж несформульована проблема, яку треба вирішити.