Боровся з онкологією. Пішов з життя ексгравець НБА

Артем Худолєєв
фото: AP

Колишній гравець кількох клубів Національної баскетбольної асоціації (НБА) американець Джейсон Коллінз помер на 48-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Упродовж восьми місяців Коллінз боровся з агресивною формою пухлини мозку. Йому діагностували гліобластому четвертої стадії.

Коллінз був обраний на драфті НБА під загальним 18-м номером «Х'юстоном» у 2001 році. У сезоні-2001/02 він дебютував у лізі у складі «Нью-Джерсі». Грав на позиції центрового. Пізніше виступав за «Мемфіс», «Міннесоту», «Атланту», «Бостон» та «Вашингтон».

Професійну кар'єру завершив у 2014 році, його останнім клубом став «Бруклін».

Нагадаємо, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).

