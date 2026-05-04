Уряд розширив перелік «Доступних ліків». Які препарати можна придбати дешевше

Лариса Голуб
glavcom.ua

Програма «Доступні ліки» поповнилася препаратами від трьох типів захворювань
З 4 травня 2026 року в Україні почав діяти оновлений Перелік лікарських засобів для реімбурсації. До програми медичних гарантій включили оригінальні інноваційні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу та хронічних хвороб легень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну службу здоров'я України.

«До програми додано оригінальні інноваційні лікарські засоби, які застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань (у тому числі для профілактики інсультів і тромбозів), цукрового діабету 2 типу та хронічних захворювань легень», – йдеться в повідомленні Національної служби здоров'я України.

Які ліки додали

Йдеться про популярні та дороговартісні препарати, що потребують тривалого прийому. Зокрема, до програми увійшли:

  • Антикоагулянти: Ксарелто, Прадакса, Еліквіс.
  • Препарати від цукрового діабету та для захисту серця: Форксіга, Джардінс.
  • Статини: лікарські засоби на основі аторвастатину.

«Ці препарати призначаються при станах, які потребують тривалого лікування і контролю, тому можливість отримувати їх із відшкодуванням – це про регулярність терапії і зменшення витрат на лікування», – повідомляє Національна служба здоров'я України.

Скільки доведеться сплатити

Повідомляється, що для цих інноваційних ліків запроваджено особливий підхід до відшкодування. На відміну від інших позицій програми, де фіксується сума доплати, тут держава сплачує фіксовану суму за упаковку, а решту покриває пацієнт.

Наприклад, якщо упаковка Ксарелто 20 мг №28 в аптеці коштує 1019 грн, пацієнт після вирахування державної частки заплатить 509 грн.

Включення оригінальних препаратів у програму дозволяє пацієнтам отримувати якісну терапію за значно нижчою ціною. Це сприяє регулярності лікування та зменшує фінансове навантаження на людей із хронічними станами.

«Главком» писав, що з 1 липня 2026 року програму «Доступні ліки» буде розширено. Зокрема, туди буде додано значну кількість препаратів для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, доступними в Україні.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити процедури для включення до програми «Доступні ліки» препаратів із пʼятьма новими речовинами. Вони застосовуються для лікування цукрового діабету другого типу, серцевої недостатності та профілактики тромбоемболічних ускладнень, зокрема інсульту та інших станів, пов’язаних з утворенням тромбів.

