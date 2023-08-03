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Революція в медицині. Вчені почали тестувати таблетки від раку на людях

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Революція в медицині. Вчені почали тестувати таблетки від раку на людях
Зараз триває перша фаза клінічних випробувань пігулок
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дослідники з'ясували, що препарат ефективний при лікуванні раку молочної залози, передміхурової залози, мозку, яєчників, шийки матки, шкіри й легенів

У США науковці розпочали випробування на людях таблеток проти раку. Новий препарат розроблявся 20 років і зараз проходить доклінічні дослідження. Попередні результати показали, що препарат вбиває великі ракові пухлини, не зачіпаючи здорові клітини організму. Тож, результати обнадійливі. Про це повідомляє Sky News.

Над препаратом працює одна з найбільших американських організацій з дослідження та лікування раку. Він націлений на раковий варіант білка, який називається ядерним антигеном проліферуючих клітин (PCNA). Саме цей білок, мутуючи, сприяє росту й відновленню ракових клітин. Довгий час вважалося, що його не можна побороти або переформатувати. 

Професорка Лінда Малкас, яка займається розробкою препарату, пояснила: PCNA схожий на головний термінальний вузол авіакомпанії, що містить кілька виходів на літак. «Наша пігулка від раку схожа на сніжну бурю, яка закриває ключовий вузол авіакомпанії, припиняючи всі польоти та вильоти лише для літаків, які перевозять ракові клітини», – сказала вона.

Попри те, що початкові результати є перспективними, дослідження на цей час дійшли лише до висновку, що медикаменти можуть пригнічувати ріст пухлини у тварин, а зараз триває перша фаза клінічних випробувань на людях.

Дослідники з'ясували, що препарат ефективний при лікуванні раку молочної залози, передміхурової залози, мозку, яєчників, шийки матки, шкіри й легенів. Тепер науковці сподіваються, що цей прорив може привести до розробки більш цілеспрямованих ліків проти раку в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що мільйони життів можуть бути врятовані завдяки революційному створенню нових вакцин від раку та серцевих захворювань. Згідно з останніми дослідженнями, прогрес у роботі вчених йде величезними темпами. Провідна фармацевтична компанія заявила, що впевнена, що препарати для лікування раку, серцево-судинних, аутоімунних та інших захворювань будуть готові до 2030 року.

До слова, вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань.

Зауважимо, хоча після діагнозу рак у багатьох пацієнтів буквально опускаються руки, останнім часом з'являється все більше інформації, що фізичні вправи можуть не тільки покращити загальний стан здоров'я, але й полегшити боротьбу з пухлиною – дослідники назвали, що допомагає зменшити ризик раку.

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Теги: хвороби ліки рак вчені

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