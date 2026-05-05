Без направлень і запису: де у Києві безкоштовно перевірити родимки

Меланома – одна з найагресивніших форм раку шкіри, яка часто розвивається безболісно. До Всесвітнього дня боротьби з цим захворюванням у Києві проведуть тиждень безоплатної діагностики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА .

За словами заступниці директора з дерматовенерології київської міської клінічної лікарні №4 Оксани Самійленко, пухлина розвивається з пігментних клітин (меланоцитів). Поки людина не помічає змін, хвороба може поширюватися на внутрішні органи.

Як самостійно перевірити шкіру (правило ABCDE):

Лікарі радять регулярно оглядати себе, звертаючи увагу на такі ознаки:

А (Asymmetry) – асиметрична форма родимки;

В (Border) – нерівні або розмиті краї;

С (Color) – неоднорідний колір, вкраплення різних відтінків;

D (Diameter) – діаметр понад 6 мм;

Е (Evolving) – будь-які зміни розміру, форми чи кольору.

Окрему увагу варто звернути на ознаку «гидкого каченяти» – коли одна родимка візуально сильно відрізняється від усіх інших на тілі за формою чи текстурою.

Де пройти безкоштовний огляд у Києві

З 11 по 17 травня 2026 року в столиці проходитиме тиждень діагностики. Кияни зможуть без попереднього запису та без направлення від сімейного лікаря перевірити новоутворення на шкірі.

Локація: Центр дерматовенерології та алергології (КНП «КМКЛ №4»), вул. Саксаганського, 72.

Графік роботи:

Понеділок – П’ятниця: 08:00 – 19:00

Субота – Неділя: 09:00 – 15:00

Огляд дерматолога триває 10-15 хвилин, але саме раннє виявлення меланоми значно підвищує шанси на успішне лікування.

Нагадаємо, сьогодні, 5 травня, працюватиме мобільний пункт вакцинації. У межах Європейського тижня громадського здоров'я у столиці медики консультуватимуть громадян стосовно вакцинації, профілактики неінфекційних хвороб та здорового способу життя.