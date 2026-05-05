Без направлень і запису: де у Києві безкоштовно перевірити родимки
З 11 по 17 травня у Києві проходитиме тиждень безоплатної діагностики, під час якого можна без направлення і попереднього запису перевірити родимки та отримати консультацію лікаря
Меланома – одна з найагресивніших форм раку шкіри, яка часто розвивається безболісно. До Всесвітнього дня боротьби з цим захворюванням у Києві проведуть тиждень безоплатної діагностики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА .
За словами заступниці директора з дерматовенерології київської міської клінічної лікарні №4 Оксани Самійленко, пухлина розвивається з пігментних клітин (меланоцитів). Поки людина не помічає змін, хвороба може поширюватися на внутрішні органи.
Як самостійно перевірити шкіру (правило ABCDE):
Лікарі радять регулярно оглядати себе, звертаючи увагу на такі ознаки:
- А (Asymmetry) – асиметрична форма родимки;
- В (Border) – нерівні або розмиті краї;
- С (Color) – неоднорідний колір, вкраплення різних відтінків;
- D (Diameter) – діаметр понад 6 мм;
- Е (Evolving) – будь-які зміни розміру, форми чи кольору.
Окрему увагу варто звернути на ознаку «гидкого каченяти» – коли одна родимка візуально сильно відрізняється від усіх інших на тілі за формою чи текстурою.
Де пройти безкоштовний огляд у Києві
З 11 по 17 травня 2026 року в столиці проходитиме тиждень діагностики. Кияни зможуть без попереднього запису та без направлення від сімейного лікаря перевірити новоутворення на шкірі.
Локація: Центр дерматовенерології та алергології (КНП «КМКЛ №4»), вул. Саксаганського, 72.
Графік роботи:
- Понеділок – П’ятниця: 08:00 – 19:00
- Субота – Неділя: 09:00 – 15:00
Огляд дерматолога триває 10-15 хвилин, але саме раннє виявлення меланоми значно підвищує шанси на успішне лікування.
