Головна Київ Новини
search button user button menu button

Без направлень і запису: де у Києві безкоштовно перевірити родимки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Без направлень і запису: де у Києві безкоштовно перевірити родимки
Поки людина не помічає змін на шкірі, захворювання може вже прогресувати та поширюватися на лімфатичні вузли й внутрішні органи
фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва/Facebook

З 11 по 17 травня у Києві проходитиме тиждень безоплатної діагностики, під час якого можна без направлення і попереднього запису перевірити родимки та отримати консультацію лікаря

Меланома – одна з найагресивніших форм раку шкіри, яка часто розвивається безболісно. До Всесвітнього дня боротьби з цим захворюванням у Києві проведуть тиждень безоплатної діагностики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА .

За словами заступниці директора з дерматовенерології київської міської клінічної лікарні №4 Оксани Самійленко, пухлина розвивається з пігментних клітин (меланоцитів). Поки людина не помічає змін, хвороба може поширюватися на внутрішні органи.

Як самостійно перевірити шкіру (правило ABCDE):

Лікарі радять регулярно оглядати себе, звертаючи увагу на такі ознаки:

  • А (Asymmetry) – асиметрична форма родимки;
  • В (Border) – нерівні або розмиті краї;
  • С (Color) – неоднорідний колір, вкраплення різних відтінків;
  • D (Diameter) – діаметр понад 6 мм;
  • Е (Evolving) – будь-які зміни розміру, форми чи кольору.

Окрему увагу варто звернути на ознаку «гидкого каченяти» – коли одна родимка візуально сильно відрізняється від усіх інших на тілі за формою чи текстурою.

Де пройти безкоштовний огляд у Києві

З 11 по 17 травня 2026 року в столиці проходитиме тиждень діагностики. Кияни зможуть без попереднього запису та без направлення від сімейного лікаря перевірити новоутворення на шкірі.

Локація: Центр дерматовенерології та алергології (КНП «КМКЛ №4»), вул. Саксаганського, 72.

Графік роботи:

  • Понеділок – П’ятниця: 08:00 – 19:00
  • Субота – Неділя: 09:00 – 15:00

Огляд дерматолога триває 10-15 хвилин, але саме раннє виявлення меланоми значно підвищує шанси на успішне лікування.

Нагадаємо, сьогодні, 5 травня, працюватиме мобільний пункт вакцинації. У межах Європейського тижня громадського здоров'я у столиці медики консультуватимуть громадян стосовно вакцинації, профілактики неінфекційних хвороб та здорового способу життя. 

Теги: Київ лікар кияни рак хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Програма поширюється на багатоповерхові будинки від 10 поверхів і вище за наявності технічної можливості встановлення обладнання
Свириденко проти Кличка. Дві програми підготовки київських багатоповерхівок до зими
6 квiтня, 13:20
Jerry Heil влаштувала масштабне шоу «Джерело» у Палаці спорту
Jerry Heil вперше дала сольний концерт у Палаці Спорту: неочікувані дуети зірок (відео)
6 квiтня, 10:41
Лілія Лепцьо розповіла деталі інциденту з інклюзивним таксі
У Львові інклюзивне таксі відмовило в поїздці дитині з інвалідністю: деталі інциденту (відео)
7 квiтня, 11:42
Ректор столичного вишу радить абітурієнтам обирати фундаментальні гуманітарні спеціальності
Ректор Університету Шевченка назвав спеціальності, на які радить вступати абітурієнтам у 2026 році
8 квiтня, 09:01
За скоєне підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі
Зґвалтування жінки на Лисогірській: поліція затримала підозрюваного
15 квiтня, 15:20
У результаті пожежі на парковці вигоріло близько 60 машин
Удар по автосалонах на Степана Бандери: загинули двоє охоронців, знищено 60 машин (відео)
16 квiтня, 11:16
Південний міст – найвищий міст Києва (133 м) через Дніпро. Вантова споруда розташована у Голосіївському та Дарницькому районах
Рух Південним мостом буде частково обмежено до 20 квітня (схема)
16 квiтня, 15:18
Печатки, вилучені поліцією під час обшуку
У Києві поліція накрила ботоферму, яка вигадувала українцям «криптоборги» (фото)
17 квiтня, 14:06
Кравченко підкреслив, що зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві
«Мене не рятуйте, допоможіть татові». Опубліковані записи бодікамер поліцейських на місці теракту в Києві
20 квiтня, 19:22

Новини

Без направлень і запису: де у Києві безкоштовно перевірити родимки
Без направлень і запису: де у Києві безкоштовно перевірити родимки
Нова модель оплати у столичній електричці: як тепер працює валідація
Нова модель оплати у столичній електричці: як тепер працює валідація
Рух Набережним шосе у столиці частково обмежено до 9 травня (схема)
Рух Набережним шосе у столиці частково обмежено до 9 травня (схема)
Розстріл цивільного у Гостомелі: справу трьох окупантів скеровано до суду
Розстріл цивільного у Гостомелі: справу трьох окупантів скеровано до суду
Щеплення та тести: де у Києві працюватиме мобільний пункт вакцинації 5 травня
Щеплення та тести: де у Києві працюватиме мобільний пункт вакцинації 5 травня
У Києві затримано псевдомінера, який лякав працівницю ТРЦ вибухівкою
У Києві затримано псевдомінера, який лякав працівницю ТРЦ вибухівкою

Новини

Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua