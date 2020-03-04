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    Здоров'я

    Очільниця МОЗ зізналася, звідки взялась ідея про її перебування в обсервації

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    <p>Міністерка охорони здоров&rsquo;я України Зоряна Скалецька на карантині у санаторії в Нових Санжарах</p> <p>Фото з відкритих джерел</p> - Очільниця МОЗ зізналася, звідки взялась ідея про її перебування в обсервації

    Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька на карантині у санаторії в Нових Санжарах

    Фото з відкритих джерел

    Скалецька залишилася в Нових Санжарах, бо вважає, що це необхідно було зробити

    Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька сама запропонувала залишитися на обсервації в Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю українцями.

    «Це була моя пропозиція», – сказала Зоряна Скалецька в інтерв’ю «Главкому».

    «Цю ідею підтримали і прем’єр-міністр, і президент як таку, що може допомогти людям зрозуміти: влада зробила все, щоб місце обсервації було безпечним як для евакуйованих, так і для тих, хто проживає в Україні», – зазначила міністерка.

    Зоряна Скалецька переконана, що це необхідно було зробити, бо слова пересмикувалися різними людьми: мас-медіа, політиками, у соціальних мережах, активістами.

    Міністерка зазначила, що у санаторії працюють волонтери, є уповноважена Офісу президента, яка координує їхню діяльність.

    Нагадаємо, 20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

    Зоряна Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю. Глава МОЗ закликала українське суспільство переглянути своє ставлення до людей, які були евакуйовані з Китаю

    Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька поділилась враженнями про свій перший день роботи на території санаторію «Нові Санжари».

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Зоряна Скалецька коронавірус
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