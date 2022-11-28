Як викликати швидку під час блекаута: пояснення КМДА
Для абонентів «Київстар» існує можливість виклику швидкої смс-повідомленням на номер 10003
У разі повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв'язком. У столиці працюватимуть стаціонарні та мобільні телефони для екстреного виклику лікарів, повідомили в КМДА.
Як зазначається в повідомленні, якщо доступ до інтернету зберігається, можна написати на [email protected] лист має містити причину звернення, повну адресу, контактний телефон, ПІБ та вік хворого.
Для абонентів «Київстар» існує можливість виклику швидкої смс-повідомленням на номер 10003. Вкажіть інформацію про причину виклику, повну адресу (номер будинку, під'їзду, квартири та поверх), контактний телефон, ПІБ і вік хворого.
Крім того, можна звернутися в пункт постійного або тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів обігріву. Можна зупинити автомобіль швидкої, поліції, рятувальників і попросити про допомогу або самостійно звернутися в лікарню.
Якщо телефон й надалі недоступний, можна спробувати скористатися резервними номерами.
Мобільні номери:
- 0672481446;
- 0672481439;
- 0672481438;
- 0672481436;
- 0672481437;
- 0672481435;
- 0672481434;
- 0672481403;
- 0674116176.
Стаціонарні номери:
- 235-71-30;
- 235-80-54;
- 235-80-58;
- 235-80-59;
- 234-71-28;
- 234-01-75;
- 235-80-24;
- 235-42-53;
- 235-80-56;
- 234-75-43;
- 234-72-94.
Також можна буде зателефонувати за стаціонарними номерами місцевих підстанцій пунктів базування бригад ЕМД КНП «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва»:
- 235-30-57;
- 536-19-11;
- 258-31-90;
- 400-61-12;
- 280-22-49;
- 433-97-47;
- 518-26-88;
- 245-88-15;
- 245-88-16;
- 456-44-77;
- 515-26-07;
- 546-18-76;
- 573-82-83;
- 485-11-18.
Нагадаємо, влада Києва готова до того, що місто може повністю опинитися без світла. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник
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