Як викликати швидку під час блекаута: пояснення КМДА

Для абонентів «Київстар» існує можливість виклику швидкої смс-повідомленням на номер 10003

У разі повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв'язком. У столиці працюватимуть стаціонарні та мобільні телефони для екстреного виклику лікарів, повідомили в КМДА.

Як зазначається в повідомленні, якщо доступ до інтернету зберігається, можна написати на [email protected] лист має містити причину звернення, повну адресу, контактний телефон, ПІБ та вік хворого.

Для абонентів «Київстар» існує можливість виклику швидкої смс-повідомленням на номер 10003. Вкажіть інформацію про причину виклику, повну адресу (номер будинку, під'їзду, квартири та поверх), контактний телефон, ПІБ і вік хворого.

Крім того, можна звернутися в пункт постійного або тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів обігріву. Можна зупинити автомобіль швидкої, поліції, рятувальників і попросити про допомогу або самостійно звернутися в лікарню.

Якщо телефон й надалі недоступний, можна спробувати скористатися резервними номерами.

Мобільні номери:

0672481446;

0672481439;

0672481438;

0672481436;

0672481437;

0672481435;

0672481434;

0672481403;

0674116176.

Стаціонарні номери:

235-71-30;

235-80-54;

235-80-58;

235-80-59;

234-71-28;

234-01-75;

235-80-24;

235-42-53;

235-80-56;

234-75-43;

234-72-94.

Також можна буде зателефонувати за стаціонарними номерами місцевих підстанцій пунктів базування бригад ЕМД КНП «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва»:

235-30-57;

536-19-11;

258-31-90;

400-61-12;

280-22-49;

433-97-47;

518-26-88;

245-88-15;

245-88-16;

456-44-77;

515-26-07;

546-18-76;

573-82-83;

485-11-18.

Нагадаємо, влада Києва готова до того, що місто може повністю опинитися без світла. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник