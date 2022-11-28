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Як викликати швидку під час блекаута: пояснення КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як викликати швидку під час блекаута: пояснення КМДА
Якщо телефон 103 недоступний, можна спробувати скористатися резервними номерами
фото з відкритих джерел

Для абонентів «Київстар» існує можливість виклику швидкої смс-повідомленням на номер 10003

У разі повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв'язком. У столиці працюватимуть стаціонарні та мобільні телефони для екстреного виклику лікарів, повідомили в КМДА.

Як зазначається в повідомленні, якщо доступ до інтернету зберігається, можна написати на [email protected] лист має містити причину звернення, повну адресу, контактний телефон, ПІБ та вік хворого.

Для абонентів «Київстар» існує можливість виклику швидкої смс-повідомленням на номер 10003. Вкажіть інформацію про причину виклику, повну адресу (номер будинку, під'їзду, квартири та поверх), контактний телефон, ПІБ і вік хворого.

Крім того, можна звернутися в пункт постійного або тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів обігріву. Можна зупинити автомобіль швидкої, поліції, рятувальників і попросити про допомогу або самостійно звернутися в лікарню.

Якщо телефон й надалі недоступний, можна спробувати скористатися резервними номерами.

Мобільні номери:

  • 0672481446;
  • 0672481439;
  • 0672481438;
  • 0672481436;
  • 0672481437;
  • 0672481435;
  • 0672481434;
  • 0672481403;
  • 0674116176.

Стаціонарні номери:

  • 235-71-30;
  • 235-80-54;
  • 235-80-58;
  • 235-80-59;
  • 234-71-28;
  • 234-01-75;
  • 235-80-24;
  • 235-42-53;
  • 235-80-56;
  • 234-75-43;
  • 234-72-94.

Також можна буде зателефонувати за стаціонарними номерами місцевих підстанцій пунктів базування бригад ЕМД КНП «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва»:

  • 235-30-57;
  • 536-19-11;
  • 258-31-90;
  • 400-61-12;
  • 280-22-49;
  • 433-97-47;
  • 518-26-88;
  • 245-88-15;
  • 245-88-16;
  • 456-44-77;
  • 515-26-07;
  • 546-18-76;
  • 573-82-83;
  • 485-11-18.

Нагадаємо, влада Києва готова до того, що місто може повністю опинитися без світла. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник

Теги: автомобіль влада Київстар місто телефон лікарня Київ КМДА

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