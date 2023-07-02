Заражені вода і пісок: фахівці попередили про небезпеку одеських пляжів

Жителям області слід утримуватись від купання, а також не вживати виловлену у морі рибу

Холероподібні вібріони виявили фахівці у прибережній зоні Чорного моря та на кількох одеських пляжах. Холеру ці збудники викликати не можуть, проте значно підвищують ризик гострих кишкових розладів, пише ТСН.

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Фахівці закликають жителів області і далі утримуватись від купання, а також не вживати виловлену у морі рибу. Зокрема, на пляжі Ланжерон у мідіях уже виявили небезпечні бактерії. Водночас вода з кранів наразі відповідає усім нормам, зазначають у лабораторії. Проби беруть щодня після того, як росіяни здійснили теракт на Каховській ГЕС і забруднена вода полилась у Чорне море.

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В Одесі спекотно, спокуса зануритись у воду велика, і люди знов полізли купатись. Чому йдуть на ризики для здоров’я, коментувати відмовляються. Але можна припустити, що все тому що сміття, яке принесло, візуально не видно, його віднесло від берега. Море виглядає абсолютно інакше. Якщо ще кілька тижнів тому в воді плавав бруд, очерет, навіть можна було побачити побутові речі, сама вода мала бурий відтінок, була каламутна, зараз же – море прозоре. Ну, а холероподібний вібріон, який є у воді, зрозуміло, неозброєним оком не побачиш.

Екологи і фахівці лабораторій застерігають, підхопити хворобу реально й просто лежачи на піску – цим попередженням нехтують ще більше людей. Під найбільшою загрозою – діти, для них і хвороба більш вірогідна, і перебіг її може бути важким. Відтак, фахівці закликають жителів області і далі утримуватись від купання. А також не вживати виловлену у морі рибу – вона теж може бути отруєна та заражена після потрапляння води з Каховки у море.

Поки єдиний показник, який покращився після підриву терористами греблі Каховської ГЕС, це солоність води – вона вже наближається до норми. Це дає надію, що море зрештою очиститься, але нині про це говорити зарано. На очищення піде дуже тривалий час, кажуть екологи.

Нагадаємо, щоб приховати реальну кількість жертв підриву Каховської ГЕС російські терористи почали ховати загиблих в братських могилах.

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Зазначається, що через спалах вірусних хвороб росіяни були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Раніше стало відомо, що до Києва приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг.

До слова, постраждалі від підтоплення внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції почали отримувати фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН.