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Росія хоче возити туристів до окупованого Криму на десантних кораблях

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія хоче возити туристів до окупованого Криму на десантних кораблях
РФ шукає, як довозити туристів в окупований Крим
фото з відкритих джерел

Автомобільний затор на Кримському мосту з боку Росії перевищив десяток кілометрів

Для автоперевезень до окупованого Криму з боку Росії країна-агресорка може залучити десантні кораблі. Про це, як передають російські ЗМІ, йшлося у вівторок на засіданні уряду РФ за участі президента РФ Володимира Путіна.

На засідання йшлося, зокрема, про великі черги на під’їзді до Кримського мосту.

Путін доручив максимально використати поромні переправи. На що голова російського міністерства транспорту Віталій Савельєв сказав, що в разі потреби залучать два десантні кораблі. Він зазначив, що Кримським мостом їдуть лише легкові автомобілі, а туристичні автобуси та вантажівки перевозять до Криму на шести поромах.

Савельєв також запропонував туристам, що їдуть в анексований Крим, скористатися маршрутом через окуповану частину Херсонщини.

У понеділок повідомлялося, що автомобільний затор на Кримському мосту з боку Росії перевищив десяток кілометрів. Серед причин – «тотальний огляд» автомобілів приїжджих, який проводять після підриву Кримського мосту восени минулого року.

Нагадаємо, днями Міністерство оборони України натякнуло, що окупантів у тимчасово захопленому росіянами Криму чекає «спекотне літо».

Теги: Крим росія окупанти туризм

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