«Омікрон» домінує у США. У штаті Нью-Йорк вже 92%

Від коронавірусу особливо страждає Мангеттен

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Вчера CDC сообщила что в США уже 73,2% Омикрона, в штате Нью-Йорк 92%.

Новых случаев в Нью-Йорк сити вчера было 15245, а днем ранее 12404. Заполнение больниц начало ускорятся. Рост в несколько раз!!!

В общей общих палатах – 1150 (+104)

В интенсивной терапии – 193 (+6)

В Бруклине и Манхеттене рост новых случаев с максимумов в одну тыс до 3-3,3 тыс в день за одну неделю.

Как известно, Манхеттен более дорогой район Нью-Йорка, и люди которые там проживают больше передвигаются по миру. Вероятно из-за частых перелетов, там пошла большая вспышка. И уже она пошла по городу. К ней присоединился Бруклин.

Бронкс и Квинс пока отстают, но это вопрос нескольких дней. Одним словом судя по динамике в Манхеттене, «Большое яблоко» ждет не очень хорошее развитие пандемии...

Госпитализации тоже растут, но данные идут с задержкой. Рост в период 12-16 декабря сразу с 4% до 7%. Одновременно, в то же время резкий рост случаев с примерно 3,8 тыс до 10 тысяч по городу.

Джерело: блог Євген Істребіна

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