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    Думки вголос

    «Омікрон» домінує у США. У штаті Нью-Йорк вже 92%

    Новий штам поступово витісняє усі інші - «Омікрон» домінує у США. У штаті Нью-Йорк вже 92%
    Новий штам поступово витісняє усі інші
    ілюстрація з відкритих джерел

    Від коронавірусу особливо страждає Мангеттен

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    Вчера CDC сообщила что в США уже 73,2% Омикрона, в штате Нью-Йорк 92%.

    Новых случаев в Нью-Йорк сити вчера было 15245, а днем ранее 12404. Заполнение больниц начало ускорятся. Рост в несколько раз!!!

    В общей общих палатах – 1150 (+104)

    В интенсивной терапии – 193 (+6)

    В Бруклине и Манхеттене рост новых случаев с максимумов в одну тыс до 3-3,3 тыс в день за одну неделю.

    Как известно, Манхеттен более дорогой район Нью-Йорка, и люди которые там проживают больше передвигаются по миру. Вероятно из-за частых перелетов, там пошла большая вспышка. И уже она пошла по городу. К ней присоединился Бруклин.

    Бронкс и Квинс пока отстают, но это вопрос нескольких дней. Одним словом судя по динамике в Манхеттене, «Большое яблоко» ждет не очень хорошее развитие пандемии...

    Госпитализации тоже растут, но данные идут с задержкой. Рост в период 12-16 декабря сразу с 4% до 7%. Одновременно, в то же время резкий рост случаев с примерно 3,8 тыс до 10 тысяч по городу.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США Нью-Йорк хвороби коронавірус
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    «Омікрон» домінує у США. У штаті Нью-Йорк вже 92%