Юний хокеїст помер унаслідок онкозахворювання



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Хвороба скосила Вілена Прокоф'єва за чотири місяці Фото із соцмереж

18-річний Вілен Прокоф’єв виступав за «Сніжних Барсів»

Сьогодні пішов з життя Вілен Прокофьєв. 18-річний казахстанський воротар хокейного клубу «Сніжні Барси» чотири місяці намагався подолати страшне захворювання - саркому Юїнґа.

Вілен народився 22 квітня 2001 року в Сатпаєві (Казахстан). Перші кроки в хокеї почав робити в «Казахмис». У 2013 році його запросили в ДЮСШ «Барис». У травні 2019 його почало турбувати стегно. Після численних обстежень і аналізів у Вілена виявили саркому Юїнґа (рак кісток), рідкісне захворювання, яке є однією з найагресивніших злоякісних пухлин. На лікування хокеїста треба було зібрати 170 тисяч євро.

Збирали гроші по цілому світу. Його підтримали команди «Сніжні Барси», за яку він виступав, та «Барис», у програмі якого він перебував. А також молодіжна збірна Казахстану, гравцем якої він був. Було організовано чимало благодійних аукціонів. Підтримку висловило чимало відомих хокеїстів.

30 січня була зібрана уся необхідна сума. Однак тоді ж гравець повернувся в Казахстан з Німеччини, де проходив другий курс хіміотерапії. 3 лютого стало відомо, що Вілен Прокоф'єв помер.