Вчені заявили про стійкість південноафриканського штаму Covid-19 до вакцини Pfizer

В ході дослідження були проведені аналізи 150 вакцинованих громадян Ізраїлю з позитивним результатом на коронавірус

Частка вірусу, який прийшов з південноафриканської сторони, виявилася у вісім разів вище, ніж його частка серед невакцинованих, але інфікованого населення

Південноафриканський штам коронавірусної інфекції набагато стійкіший до вакцини Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на дані дослідження, проведеного фахівцями Тель-Авівського університету і мережею медичних установ клали.

В ході дослідження двома експертними групами були проведені аналізи 150 вакцинованих громадян Ізраїлю з позитивним результатом на коронавірус. Так, частка вірусу, який прийшов з південноафриканської сторони, виявилася у вісім разів вище, ніж його частка серед невакцинованих, але інфікованого населення.

За словами професора Аді Стерн, головного автора дослідження, фахівці очікували тільки один випадок південноафриканської варіації вірусу. Отже, подібний тип вірусу, на відміну від британського і вихідного, здатний протистояти дії вакцини.

Аді Стерн зазначила, що робити кінцеві висновки зарано. Для отримання максимально точної інформації необхідно продовжити дослідницьку роботу.

У той же час інше дослідження, проведене Pfizer / BioNTech, свідчить про те, що в Південній Африці вакцина ефективна на 100%.

Раніше стало відомо про те, що американська компанія Pfizer спільно зі своїм німецьким партнером BioNTech направили заявку в Управління з питань якості продовольства і медикаментів США з метою отримання ліцензії на екстрене використання препарату на дітях, вік яких становить від 12 до 15 років. Уточнюється, що найближчим часом компанії мають намір направити заявки в інші регулятори.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше повідомляв, що перші дози вакцини Pfizer Україна отримає у квітні.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Як повідомила прес-служба президента, про це у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.