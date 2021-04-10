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    Європейський регулятор перевіряє вакцину Johnson & Johnson

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    Європейський регулятор перевіряє вакцину Johnson & Johnson

    До регулятора надійшла інформація про чотири випадки утворення тромбів

    Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало перевірку зв'язку вакцини від коронавірусу від Johnson & Johnson з тромбами.

    Про це йдеться в повідомленні EMA.

    Одна людина внаслідок утворення тромбів померла.

    «PRAC (комітет EMA за оцінкою фармакологічних ризиків) почав огляд у зв'язку з недобрим сигналом за повідомленнями про тромбоемболічні ускладнення (утворення тромбів, що призводить до закупорки судини) у людей, що отримали від Covid-19 вакцину Janssen», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, США тимчасово закрили два центри вакцинації проти коронавірусу Johnson & Johnson - в Північній Кароліні і Колорадо. Після введення вакцини у деяких пацієнтів спостерігалися несприятливі наслідки.

    Теги: США
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