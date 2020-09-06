Старт футбольної першої ліги: сенсації в Луцьку і Харкові та решта матчів першого туру (відео)



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Коронавірусні реалії: футболісти тернопільської «Ниви» проходять на ОСК «Металіст» у Харкові Світлина - ФК «Металіст-1925»

Дебют другого ешелону вийшов надрезультативним

5 вересня в Україні стартували поєдинки першої футбольної ліги. У кожному з п’яти поєдинків було забито не менше трьох м’ячів, а найнесподіваніші результати зафіксовані в Луцьку і Харкові – «Волинь» програла очолюваному легендарним динамівським оборонцем Олександром Головком «Кременю», а «Металіст-1925» не зміг переграти дебютантів дивізіону тернопільську «Ниву».

«Кристал» (Херсон) – «Миколаїв» - 1:2

Голи: 0:1 – Дмитро Сула (10). 1:1 – Іван Гливий (73). 1:2 – Богдан Кушніренко (80)

«Альянс» (Липова Долина) – «ВПК-Агро» (Шевченківка) – 3:2

Голи: 0:1 – Богдан Шмигельський (11). 1:1 – Костянтин Ярошенко (45+1). 2:1 – Михайло Васильєв (51, автогол). 3:1 – Микола Агапов (62). 3:2 – Владислав Горбаченко (88)

«Авангард» (Краматорськ) – «Чорноморець» (Одеса) – 1:2

Голи: 0:1 – Дмитро Поспєлов (21). 1:1 – Сергій Майборода (43). 1:2 – Роман Яловенко (68)

«Волинь» (Луцьк) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:3

Голи: 0:1 – Олег Бородай (8). 0:2 – Богдан Бичков (39). 1:2 – Олександр Бондаренко (56, з пенальті). 1:3 – Станіслав Сорокін (83). 2:3 – Євген Протасов (86)

«Металіст-1925» (Харків) – «Нива» (Тернопіль) – 1:1

Голи: 1:0 – Лукас Вентура (23). 1:1 – Дмитро Скакун (43)

Три поєдинки першого туру («Агробізнес» - «Полісся», «Гірник-Спорт» - «Прикарпаття», «Оболонь» - «Верес») перенесені через спалах коронавірусної інфекції в лавах одного з суперників.

Поєдинки другого туру української першої ліги заплановані на 11-12 вересня.