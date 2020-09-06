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    Старт футбольної першої ліги: сенсації в Луцьку і Харкові та решта матчів першого туру (відео)

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    Коронавірусні реалії: футболісти тернопільської &laquo;Ниви&raquo; проходять на ОСК&nbsp;&laquo;Металіст&raquo; у Харкові - Старт футбольної першої ліги: сенсації в Луцьку і Харкові та решта матчів першого туру (відео)
    Коронавірусні реалії: футболісти тернопільської «Ниви» проходять на ОСК «Металіст» у Харкові
    Світлина - ФК «Металіст-1925»

    Дебют другого ешелону вийшов надрезультативним

    5 вересня в Україні стартували поєдинки першої футбольної ліги. У кожному з п’яти поєдинків було забито не менше трьох м’ячів, а найнесподіваніші результати зафіксовані в Луцьку і Харкові – «Волинь» програла очолюваному легендарним динамівським оборонцем Олександром Головком «Кременю», а «Металіст-1925» не зміг переграти дебютантів дивізіону тернопільську «Ниву».

    «Кристал» (Херсон) – «Миколаїв» - 1:2

    Голи: 0:1 – Дмитро Сула (10). 1:1 – Іван Гливий (73). 1:2 – Богдан Кушніренко (80)

    «Альянс» (Липова Долина) – «ВПК-Агро» (Шевченківка) – 3:2

    Голи: 0:1 – Богдан Шмигельський (11). 1:1 – Костянтин Ярошенко (45+1). 2:1 – Михайло Васильєв (51, автогол). 3:1 – Микола Агапов (62). 3:2 – Владислав Горбаченко (88)

    «Авангард» (Краматорськ) – «Чорноморець» (Одеса) – 1:2

    Голи: 0:1 – Дмитро Поспєлов (21). 1:1 – Сергій Майборода (43). 1:2 – Роман Яловенко (68)

    «Волинь» (Луцьк) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:3

    Голи: 0:1 – Олег Бородай (8). 0:2 – Богдан Бичков (39). 1:2 – Олександр Бондаренко (56, з пенальті). 1:3 – Станіслав Сорокін (83). 2:3 – Євген Протасов (86)

    «Металіст-1925» (Харків) – «Нива» (Тернопіль) – 1:1

    Голи: 1:0 – Лукас Вентура (23). 1:1 – Дмитро Скакун (43)

    Три поєдинки першого туру («Агробізнес» - «Полісся», «Гірник-Спорт» - «Прикарпаття», «Оболонь» - «Верес») перенесені через спалах коронавірусної інфекції в лавах одного з суперників.

    Поєдинки другого туру української першої ліги заплановані на 11-12 вересня.

     Читайте також: Коронавірус – не виправдання. Після поразки в Кубку України клуб першої ліги змінив тренера
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець ФК «Металіст» ФК Нива (Тернопіль) ФК Волинь Євген Протасов Перша ліга ФК «Авангард» (Краматорськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» Костянтин Ярошенко ФК «Альянс» (Липова Долина) ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) Михайло Васильєв Олександр Головко коронавірус ФК «Кристал» (Херсон) Станіслав Сорокін Олександр Бондаренко Богдан Кушніренко Дмитро Сула Дмитро Поспєлов Лукас Вентура Іван Гливий Богдан Шмигельський Владислав Горбаченко Микола Агапов Сергій Майборода Роман Яловенко Олег Бородай Богдан Бичков Дмитро Скакун
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