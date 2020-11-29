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    У світі

    У США вперше зафіксували понад 200 тисяч випадків Covid-19 за добу

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    З початку епідемії в США виявили 13 092 661 випадок зараження коронавірусом - У США вперше зафіксували понад 200 тисяч випадків Covid-19 за добу
    З початку епідемії в США виявили 13 092 661 випадок зараження коронавірусом

    За минулі 24 години в США зафіксували 205 557 нових випадків зараження

    У США вперше з початку пандемії добовий приріст випадків Covid-19 перевищив позначку в 200 тисяч.

    Про це повідомляє в суботу, 28 листопада, університет Джонса Гопкінса.

    За даними університету, за минулі 24 години в США зафіксували 205 557 нових випадків зараження, померли ще 1404 пацієнти з підтвердженим захворюванням.

    За інформацією університету Джонса Хопкінса, з початку епідемії в США виявили 13 092 661 випадок зараження коронавірусом, померли понад 264 тисячі осіб. Одужали понад 4,9 мільйона осіб, що заразилися.

    У всьому світі, як повідомляє університет, коронавірусом заразилися понад 61 мільйон осіб, померло понад 1,4 мільйона осіб, які заразилися.

    Як відомо, 28 листопада зафіксовано рекордну добову кількість заражень коронавірусом у світовому масштабі. На сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомляється, що за цей день інфекцію виявили у 747 082 людей.

    Нагадаємо, за добу 27 листопада в Україні виявили 16294 нових хворих на коронавірус. Це на 76 осіб менше, ніж днем раніше (16218). Захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      709701
    • Хворіють
      362473
    • Одужали
      335135
    • Померли
      12093

    Через хворобу за добу померли 184 особи, попередньої доби (192), а одужали – 8897 осіб (8843).

    Теги: здоров'я США епідемія коронавірус
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