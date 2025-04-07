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Опитування показало, скільки українців не обстежуються в лікарів та ігнорують щеплення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Опитування показало, скільки українців не обстежуються в лікарів та ігнорують щеплення
В опитуванні взяли участь 40 тис. українців. Ключовою групою були люди 34-45 років, понад половина опитаних це люди віком до 45 років
фото ілюстративне з відкритих джерел

До Всесвітнього дня здоровʼя, яке відзначається 7 квітня, було проведене опитування, чи проходять українці регулярні огляди

Більше ніж половина опитаних українців звертаються до лікарів лише за потреби, і лише 20% українців поновлюють щеплення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на опитування Rakuten Viber, де взяли участь близько 40 тис. користувачів. 

За результатами опитування 56% українців не проходять огляди та звертаються до лікарів тільки за потреби. Водночас 19% проходять профілактичні огляди щороку або частіше, ще 12% – намагаються проходити раз на рік, але у них не завжди виходить.

На питання «Чи проходите ви регулярні профілактичні огляди в лікарів?» відповіді розподілилися наступним чином:

  • Звертаюся до лікарів лише за потреби, огляди не проходжу – 56%;
  • Так, проходжу огляди щороку або частіше – 19%;
  • Намагаюся проходити щороку, але не завжди виходить – 12%;
  • Проходжу огляди, але нерегулярно – 11%;
  • Довіряю народній медицині, а не оглядам – 2%.

Також компанія запитала українців, чи роблять вони регулярні щеплення. З яких лише 20% опитаних поновлюють щеплення: з них 11% поновлюють усі, а 7% – вибірково. 38% востаннє робили щеплення від Covid-19, ще 26% – робили щеплення тільки в дитинстві.

Відповіді на питання «Чи робите ви регулярні щеплення?» розподілилися таким чином:

  • Востаннє – від Covid-19 – 38%;
  • У дитинстві – так, у дорослому віці – ні – 26%;
  • Не вакцинуюся – 16%;
  • Поновлюю всі щеплення – 11%;
  • Поновлюю щеплення вибірково – 7%;
  • Тільки від грипу – 2%.

В опитуванні взяли участь 40 тис. українців. Ключовою групою були люди 34-45 років, понад половина опитаних це люди віком до 45 років.

Раніше жінка не могла два роки їсти через рідкісний синдром після Covid-19. У 2024 році у Джесс Карлсон діагностували гастропарез – рідкісний стан, коли м’язи шлунка не працюють належним чином, щоб перетравлювати їжу, який став наслідком коронавірусної інфекції. 

Раніше стало відомо, який вірус може викликати нову пандемію. У дослідженні Університету Північної Кароліни йдеться про те, що вірус пташиного грипу H5N1 еволюціонує та вчиться ухилятися від імунного захисту ссавців.

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Теги: українці щеплення соцопитування

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