Опитування показало, скільки українців не обстежуються в лікарів та ігнорують щеплення

В опитуванні взяли участь 40 тис. українців. Ключовою групою були люди 34-45 років, понад половина опитаних це люди віком до 45 років

До Всесвітнього дня здоровʼя, яке відзначається 7 квітня, було проведене опитування, чи проходять українці регулярні огляди

Більше ніж половина опитаних українців звертаються до лікарів лише за потреби, і лише 20% українців поновлюють щеплення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на опитування Rakuten Viber, де взяли участь близько 40 тис. користувачів.

За результатами опитування 56% українців не проходять огляди та звертаються до лікарів тільки за потреби. Водночас 19% проходять профілактичні огляди щороку або частіше, ще 12% – намагаються проходити раз на рік, але у них не завжди виходить.

На питання «Чи проходите ви регулярні профілактичні огляди в лікарів?» відповіді розподілилися наступним чином:

Звертаюся до лікарів лише за потреби, огляди не проходжу – 56%;

Так, проходжу огляди щороку або частіше – 19%;

Намагаюся проходити щороку, але не завжди виходить – 12%;

Проходжу огляди, але нерегулярно – 11%;

Довіряю народній медицині, а не оглядам – 2%.

Також компанія запитала українців, чи роблять вони регулярні щеплення. З яких лише 20% опитаних поновлюють щеплення: з них 11% поновлюють усі, а 7% – вибірково. 38% востаннє робили щеплення від Covid-19, ще 26% – робили щеплення тільки в дитинстві.

Відповіді на питання «Чи робите ви регулярні щеплення?» розподілилися таким чином:

Востаннє – від Covid-19 – 38%;

У дитинстві – так, у дорослому віці – ні – 26%;

Не вакцинуюся – 16%;

Поновлюю всі щеплення – 11%;

Поновлюю щеплення вибірково – 7%;

Тільки від грипу – 2%.

В опитуванні взяли участь 40 тис. українців. Ключовою групою були люди 34-45 років, понад половина опитаних це люди віком до 45 років.

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