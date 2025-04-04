Жінка не могла два роки їсти через рідкісний синдром після Covid-19

У 2024 році у Джесс Карлсон діагностували гастропарез – рідкісний стан, коли м’язи шлунка не працюють належним чином, щоб перетравлювати їжу

Мешканка Великої Британії Джесс Карлсон два роки не могла їсти без зонда для годування через наслідки перенесеної коронавірусної інфекції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mirror.

Карлсон заразилася Covid-19 у 2023 році. За словами британки, вона тяжко перенесла хворобу, лікарі госпіталізували її, ввели в штучну кому, а невдовзі встановили зонд для штучного годування.

«Вважається, що вірус викликав хронічні проблеми зі шлунком, через які мене рвало щоразу після їжі», – зазначила вона.

Жінка додала, що у такому стані вона жила майже два роки, схуднувши за цей час на 30 кг. У травні 2024 року вона вирішила повернутися з Сінгапуру, де перебувала останні кілька років, до Великої Британії.

За її словами, британські лікарі знайшли незвичайну причину того, що відбувається. Вони встановили гастропарез діагноз, при якому м'язи шлунка не можуть скорочуватися правильно і перетравлювати їжу. Щоб усунути цей дефект, жінці встановили шлунковий кардіостимулятор.

До слова, вірус пташиного грипу H5N1 еволюціонує та вчиться ухилятися від імунного захисту ссавців, йдеться у дослідженні вчених із Університету Північної Кароліни. Імовірно, ці мутації досить скоро можуть уможливити передачу вірусу від людини до людини, що, своєю чергою, підвищує ймовірність нової пандемії.