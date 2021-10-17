Пацієнт буде отримувати повідомлення з сумою, яку держава заплатила за його прийом у лікаря – МОЗ

Громадяни мають розуміти, скільки і за що оплачується з податків

У МОЗ заявили про бажання налагодити систему охорони здоров'я так, щоб кожен пацієнт, після надання йому медичної допомоги був повідомлений про те, у яку суму грошей це обійшлося державі. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує «Радіо Свобода».

За словами Ляшка, це допоможе для офіційної звітності, оскільки в такому випадку абсолютно кожен прийом пацієнта у лікаря буде вноситися в електронну систему охорони здоров'я.

Так звана система «пост-чеків» буде працювати шляхом відправки пацієнтові смс-оповіщення. У ньому буде вказано, скільки держава витратила на це грошей.

До того ж, за словами Ляшка, так громадяни будуть наочно розуміти, які саме медичні витрати покриває держава, і на що йдуть їхні податки.

Нагадаємо, в Україні однією дозою вже вакцинувалися 90% медичних працівників та 85% освітян.

Також міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від коронавірусу і не вірити ніяким фрікам.

Читайте також: