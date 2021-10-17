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    Пацієнт буде отримувати повідомлення з сумою, яку держава заплатила за його прийом у лікаря – МОЗ

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    Нововведення допоможе для звітності та прозорості - Пацієнт буде отримувати повідомлення з сумою, яку держава заплатила за його прийом у лікаря – МОЗ
    Нововведення допоможе для звітності та прозорості
    Фото: unicef.org

    Громадяни мають розуміти, скільки і за що оплачується з податків

    У МОЗ заявили про бажання налагодити систему охорони здоров'я так, щоб кожен пацієнт, після надання йому медичної допомоги був повідомлений про те, у яку суму грошей це обійшлося державі. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує «Радіо Свобода».

    За словами Ляшка, це допоможе для офіційної звітності, оскільки в такому випадку абсолютно кожен прийом пацієнта у лікаря буде вноситися в електронну систему охорони здоров'я.

    Так звана система «пост-чеків» буде працювати шляхом відправки пацієнтові смс-оповіщення. У ньому буде вказано, скільки держава витратила на це грошей.

    До того ж, за словами Ляшка, так громадяни будуть наочно розуміти, які саме медичні витрати покриває держава, і на що йдуть їхні податки.

    Нагадаємо, в Україні однією дозою вже вакцинувалися 90% медичних працівників та 85% освітян.

    Також міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від коронавірусу і не вірити ніяким фрікам.

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    Теги: податки держава Віктор Ляшко
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    Пацієнт буде отримувати повідомлення з сумою, яку держава заплатила за його прийом у лікаря – МОЗ