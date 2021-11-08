Влада запустила «гру в кальмара». Соратниця Зеленського відзначилась шокуючою заявою

Нардепка від «Слуги народу» вважає, що популярний серіал, в якому сотнями вбивають людей, зображує нинішні події в Україні

Наразі влада президента Володимира Зеленського агресивно розділяє людей на вакцинаторів та антивакцинаторів та запускає «Гру в кальмара». Таку думку в на своїй Facebook-сторінці висловила народна депутатка від «Слуги народу» Єлізавета Богуцька.

Богуцька вважає, що влада готова, як і в південнокорейському серіалі, кидати людей до резервацій, а на спинах малювати номери. Зокрема невдоволення антивакцинаторки викликало рішення Кабміну скоротити термін дії сертифікатів для осіб, що перехворіли на коронавірус, з шести до трьох місяців.

«Можливо, завтра термін дії тестів на антиген та ПЛР скоротять удесятеро. Виявиться, що вони є дійсними до того часу, як опиняться у людей на руках. І відразу потрібні нові, бо ці вже застаріють. Післязавтра почнуть порушувати кримінальні справи на «антиваксів». Потім концтабори та резервації. І номери на куртках: 001, 118, 456... «Гра в кальмара», – обурилася Богуцька.

Одіозна нардепка, відома своїм негативним ставленням до вакцинації, вважає, що, за ініціативою чинного керівництва Міністерства охорони здоров’я сьогодні в Україні здійснюється фактична сегрегація населення – розділення його за ознакою зробленого щеплення від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Богуцька взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Нардеп Радуцький зазначив, що затяті антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус.

Також ексдепутатка Савченко вийшла на мітинг антивакцинаторів.

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