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Ціни на помідори зросли: скільки тепер коштують у супермаркетах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ціни на помідори зросли: скільки тепер коштують у супермаркетах

Подорожчання склало майже 30 грн/кг

В Україні суттєво подорожчали помідори. До прикладу, станом на 28 лютого вартість червоних становить 112,55 грн, що майже на 30 грн перевищує середню ціну січня у 83,93 грн. Про це повідомив «Мінфін» .

За даними порталу, в окремих мережах супермаркетів червоні помідори коштують (за 1 кг):

  • Megamarket – 144,9 грн;
  • Auchan – 120,4 грн;
  • Varus – 99,9 грн;
  • Novus – 84,99 грн.

Ще помітніше подорожчали рожеві помідори – майже на 33 грн/кг. Зі 161,4 грн ціна злетіла до 194,05 грн. У магазинах коштують (за 1 кг):

  • Metro – 239,1 грн;
  • Novus – 149 грн.

А помідори сорту сливка зросли в ціні практично на 40 грн/кг – зі 104,74 до 143,66 грн. У супермаркетах їх продають по (за 1 кг):

  • Metro – 145,5 грн;
  • Auchan – 139 грн;
  • Varus – 119,9 грн;
  • Novus – 139 грн;
  • Megamarket – 174,9 грн.

У чому причина подорожчання

Як пояснюють фахівці проєкту East Fruit, ціни на помідори зросли через відсутність поставок із Туреччини. Також на це вплинули плани більшості українських представників тепличних комбінатів розпочати масову реалізацію нового обороту томатів лише наприкінці березня.

«Таким чином представники оптових компаній отримали можливість вчергове підвищити відпускні ціни на імпортну продукцію. Вартість імпортних томатів в Україні вже в середньому в 1,8 раза вища, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість представників оптових компаній не виключають чергового підвищення цін», – роз'яснили аналітики.

Раніше ми писали, що ціни на моркву та цибулю також зросли.

До слова, ціни на м'ясо та сало також змінилися, але в даному випадку – на краще.

Також раніше повідомлялося, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні.

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Теги: продукти Мінфін ціни

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