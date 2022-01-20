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    Ляшко: в Україні розпочався спалах коронавірусу

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    Віктор Ляшко: найбільш ускладнена епідситуація в Івано-Франківській області, вона має перейти до&nbsp;&laquo;червоної&raquo; зони - Ляшко: в Україні розпочався спалах коронавірусу
    Віктор Ляшко: найбільш ускладнена епідситуація в Івано-Франківській області, вона має перейти до «червоної» зони
    фото: glavcom.ua

    Епіцентр спалаху – західна Україна

    Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні розпочався спалах коронавірусу, найскладніша ситуація у західній частині країни. Про це Ляшко заявив сьогодні на брифінгу.

    Він нагадав, що за вчора зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    «Це свідчить, що в Україні розпочався спалах. Епіцентр спалаху – західна Україна. Найбільш ускладнена епідситуація в Івано-Франківській області», – сказав Ляшко.

    Очільник МОЗ вказав, що тепер Прикарпаття має перейти до «червоної» зони карантину. Для цього міністерство вже направило подання у держкомісію.

    За словами Ляшка, негативна динаміка також спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях, додав він.

    «Наприкінці грудня та на початку січня в нас було за тиждень по 30 тисяч випадків. Цього тижня вже за два дні 30 тисяч випадків», – додав глава МОЗ.

    Зазначимо, «помаранчева» зона карантину стрімко розширюється. На Прикарпатті за минулу добу захворіли 2777 осіб. Це антирекорд з початку пандемії.

    Також штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

    Як відомо, вперше з листопада 2021 року за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

    Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.

    Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Україна епідемія коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко: в Україні розпочався спалах коронавірусу